Напитки, которые покорят сердца детей: топ-5 молочных коктейлей для праздничного настроения
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Вкусный способ угостить малышей полезными фруктами
Молочные коктейли – находка в жару. Они охлаждают, приятны на вкус и легко готовятся. Наряду с "Клубничным мохитом" милкшейки любят и дети, и взрослые.
Этот десерт готовят по-разному — кто-то любит с фруктами и ягодами, а кто-то — с топингами и орешками. Кolobok.uа уверяет, что все молочные коктейли схожи в одном — в легкости приготовления. Их главный секрет — холодное молоко и хороший блендер.
Топ-5 рецептов молочных коктейлей
Кофейное наслаждение
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 100 г сливочного мороженого;
- 200 мл свежезаваренного кофе;
- 1 ст. л. меда.
Способ приготовления довольно прост — все перемешать, разлить по стаканам и украсить тертым шоколадом.
Сливочно-клубничный шейк
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 200 г клубники;
- 100 г сливочного мороженого;
- 50 мл сливок.
Все перемешиваем, разливаем по стаканам и украшаем клубникой.
Бананово-шоколадный коктейль
- 500 мл молока;
- пару кусочков молочного шоколада;
- 50 г сливочного мороженого.
Способ приготовления:
- Молоко подогреть на плите, добавить шоколад, помешивать до растворения.
- Когда молоко охладиться, влить его в блендер, добавить остальные ингредиенты и взбить. Разлить по стаканам.
Цитрусовая свежесть
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 150 мл апельсинового сока;
- лед.
Все перемешиваем, разливаем по стаканам и добавляем лед.
Коктейль с печеньем
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 100 г песочного шоколадного печенья;
- 50 г сливочного мороженого.
Все ингредиенты смешиваем, разливаем по стаканам и украшаем крошкой печенья.
Кстати, мороженое можно приготовить дома. Тем более, что на это нужно немного времени и продуктов.