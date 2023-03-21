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Напитки, которые покорят сердца детей: топ-5 молочных коктейлей для праздничного настроения

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусные молочные коктейли
Вкусные молочные коктейли. Фото kolobok.ua

Вкусный способ угостить малышей полезными фруктами

Молочные коктейли – находка в жару. Они охлаждают, приятны на вкус и легко готовятся. Наряду с "Клубничным мохитом" милкшейки любят и дети, и взрослые.

Этот десерт готовят по-разному — кто-то любит с фруктами и ягодами, а кто-то — с топингами и орешками. Кolobok.uа уверяет, что все молочные коктейли схожи в одном — в легкости приготовления. Их главный секрет — холодное молоко и хороший блендер.

Топ-5 рецептов молочных коктейлей

Кофейное наслаждение

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;
  • 100 г сливочного мороженого;
  • 200 мл свежезаваренного кофе;
  • 1 ст. л. меда.

Способ приготовления довольно прост — все перемешать, разлить по стаканам и украсить тертым шоколадом.

Сливочно-клубничный шейк

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;
  • 200 г клубники;
  • 100 г сливочного мороженого;
  • 50 мл сливок.

Все перемешиваем, разливаем по стаканам и украшаем клубникой.

Бананово-шоколадный коктейль

  • 500 мл молока;
  • пару кусочков молочного шоколада;
  • 50 г сливочного мороженого.

Способ приготовления:

  1. Молоко подогреть на плите, добавить шоколад, помешивать до растворения.
  2. Когда молоко охладиться, влить его в блендер, добавить остальные ингредиенты и взбить. Разлить по стаканам.

Цитрусовая свежесть

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;
  • 150 мл апельсинового сока;
  • лед.

Все перемешиваем, разливаем по стаканам и добавляем лед.

Коктейль с печеньем

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;
  • 100 г песочного шоколадного печенья;
  • 50 г сливочного мороженого.

Все ингредиенты смешиваем, разливаем по стаканам и украшаем крошкой печенья.

Кстати, мороженое можно приготовить дома. Тем более, что на это нужно немного времени и продуктов.

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