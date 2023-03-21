Напитки, которые покорят сердца детей: топ-5 молочных коктейлей для праздничного настроения

Вкусный способ угостить малышей полезными фруктами

Молочные коктейли – находка в жару. Они охлаждают, приятны на вкус и легко готовятся. Наряду с "Клубничным мохитом" милкшейки любят и дети, и взрослые.

Этот десерт готовят по-разному — кто-то любит с фруктами и ягодами, а кто-то — с топингами и орешками. Кolobok.uа уверяет, что все молочные коктейли схожи в одном — в легкости приготовления. Их главный секрет — холодное молоко и хороший блендер.

Топ-5 рецептов молочных коктейлей

Кофейное наслаждение

Ингредиенты:

500 мл молока;

100 г сливочного мороженого;

200 мл свежезаваренного кофе;

1 ст. л. меда.

Способ приготовления довольно прост — все перемешать, разлить по стаканам и украсить тертым шоколадом.

Сливочно-клубничный шейк

Ингредиенты:

500 мл молока;

200 г клубники;

100 г сливочного мороженого;

50 мл сливок.

Все перемешиваем, разливаем по стаканам и украшаем клубникой.

Бананово-шоколадный коктейль

500 мл молока;

пару кусочков молочного шоколада;

50 г сливочного мороженого.

Способ приготовления:

Молоко подогреть на плите, добавить шоколад, помешивать до растворения. Когда молоко охладиться, влить его в блендер, добавить остальные ингредиенты и взбить. Разлить по стаканам.

Цитрусовая свежесть

Ингредиенты:

500 мл молока;

150 мл апельсинового сока;

лед.

Все перемешиваем, разливаем по стаканам и добавляем лед.

Коктейль с печеньем

Ингредиенты:

500 мл молока;

100 г песочного шоколадного печенья;

50 г сливочного мороженого.

Все ингредиенты смешиваем, разливаем по стаканам и украшаем крошкой печенья.

Кстати, мороженое можно приготовить дома. Тем более, что на это нужно немного времени и продуктов.