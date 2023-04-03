Готовим легендарную паляницю: выпечка, которая испугала врагов
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Это вам не полуниця!
После начала войны России против Украины паляница прославилась на весь мир. Из-за фонетических особенностей его достаточно сложно произнести иностранцам, в частности русским. Именно поэтому слово помогало и помогает отличать своих от чужих.
Что же такое паляница? Это приплюснутый округлый хлеб с характерным "козырьком" сверху. Свежевыпеченные паляницы нанизывали на кол (укр. — паля), которым снимали их пода — отсюда и название. С помощью Shuba рассказываем, как приготовить блюдо-легенду дома.
Как приготовить паляницу
Ингредиенты на 4 порции
- мука пшеничная – 500 г;
- вода – 200 мл;
- молоко – 100 мл;
- дрожжи прессованные – 10 г;
- сахар – 20 г;
- масло подсолнечное – 20 мл;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Делаем опару. Для этого в 100 мл теплой воды распускаем дрожжи, добавляем 150 г муки, сахар и размешиваем. Накрываем полотенцем и оставляем на ночь.
- Смешиваем теплую воду и теплое молоко, вливаем опару и размешиваем. Добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто. В конце добавляем растительное масло и вымешиваем 10 минут. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место подходить на 2 часа.
- Формируем из теста круглый хлеб, выкладываем в форму и оставляем, чтобы поднялось в два раза. Затем острым ножом делаем сверху надрез и выпекаем в разогретой до 200 °C духовке 40-45 минут.
"Телеграф" ранее делился рецептом настоящего украинского сэндвича со свеклой. Вы точно такого не пробовали.