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Готовим легендарную паляницю: выпечка, которая испугала врагов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Настоящая украинская паляница
Настоящая украинская паляница. Фото shuba.life

Это вам не полуниця!

После начала войны России против Украины паляница прославилась на весь мир. Из-за фонетических особенностей его достаточно сложно произнести иностранцам, в частности русским. Именно поэтому слово помогало и помогает отличать своих от чужих.

Что же такое паляница? Это приплюснутый округлый хлеб с характерным "козырьком" сверху. Свежевыпеченные паляницы нанизывали на кол (укр. — паля), которым снимали их пода — отсюда и название. С помощью Shuba рассказываем, как приготовить блюдо-легенду дома.

Как приготовить паляницу

Ингредиенты на 4 порции

  • мука пшеничная – 500 г;
  • вода – 200 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • дрожжи прессованные – 10 г;
  • сахар – 20 г;
  • масло подсолнечное – 20 мл;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Делаем опару. Для этого в 100 мл теплой воды распускаем дрожжи, добавляем 150 г муки, сахар и размешиваем. Накрываем полотенцем и оставляем на ночь.
  2. Смешиваем теплую воду и теплое молоко, вливаем опару и размешиваем. Добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто. В конце добавляем растительное масло и вымешиваем 10 минут. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место подходить на 2 часа.
  3. Формируем из теста круглый хлеб, выкладываем в форму и оставляем, чтобы поднялось в два раза. Затем острым ножом делаем сверху надрез и выпекаем в разогретой до 200 °C духовке 40-45 минут.

"Телеграф" ранее делился рецептом настоящего украинского сэндвича со свеклой. Вы точно такого не пробовали.

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#Рецепт #Выпечка #Готовим дома