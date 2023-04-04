Пять минут – и гости съедят вместе с тарелкой: рецепт интересного салата с остринкой
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Интересный и необычный салат
Предлагаем приготовить салат с курицей, чесноком и маринованными огурцами. Он автоматически станет вашим любимым, а гости, которым посчастливится его отведать, будут спрашивать рецепт.
Секрет – в гармоничном сочетании ингредиентов. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт
- маринованный огурец – 3 шт
- корейская морковь — 200 г
- твердый сыр — 200 г
- чеснок — 2 зубка
- майонез
- петрушка или укроп
Способ приготовления:
- Филе для салата отварите в подсоленной воде. Бульон из него выливайте – на нем еще можно приготовить, например, суп. Мясо порвите на волокна или просто нарежьте полосками.
- Сыр натрите. Огурцы можно нарезать тонкими полосками или тоже натереть тоже на терке так будет быстрее.
- Смешайте все ингредиенты вместе. Добавьте в массу выжатый чеснок и измельченную зелень и заправьте майонезом.
Этот салат очень интересный – маринованные огурцы и чеснок придают блюду пикантности. Также благодаря сытности его можно съесть как полноценный обед. Просто заварите к нему имбирный чай – будет очень вкусно.