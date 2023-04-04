Пять минут – и гости съедят вместе с тарелкой: рецепт интересного салата с остринкой

Интересный и необычный салат

Предлагаем приготовить салат с курицей, чесноком и маринованными огурцами. Он автоматически станет вашим любимым, а гости, которым посчастливится его отведать, будут спрашивать рецепт.

Секрет – в гармоничном сочетании ингредиентов. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

маринованный огурец – 3 шт

корейская морковь — 200 г

твердый сыр — 200 г

чеснок — 2 зубка

майонез

петрушка или укроп

Способ приготовления:

Филе для салата отварите в подсоленной воде. Бульон из него выливайте – на нем еще можно приготовить, например, суп. Мясо порвите на волокна или просто нарежьте полосками. Сыр натрите. Огурцы можно нарезать тонкими полосками или тоже натереть тоже на терке так будет быстрее. Смешайте все ингредиенты вместе. Добавьте в массу выжатый чеснок и измельченную зелень и заправьте майонезом.

Этот салат очень интересный – маринованные огурцы и чеснок придают блюду пикантности. Также благодаря сытности его можно съесть как полноценный обед. Просто заварите к нему имбирный чай – будет очень вкусно.