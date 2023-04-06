С ним вы забудете о других блюдах: рецепт необычного орехового крем-супа

Кстати, рецепт можно менять на свой вкус.

Супы занимают особое место на нашей кухне. Несмотря на свое французское происхождение, это блюдо стало повседневным в нашей жизни. Очень и зимой мы готовым сытные и согревающие супы, а летом можем освежиться этим блюдом.

Сегодня мы приготовим необыкновенный ореховый крем-суп — он отличается от тех, что мы привыкли есть на обед. По рецепту Shuba.life в нем есть также чернослив, сахар и мед, корица и молоко. Но это не повод выключать фантазию — вы можете добавить что-то свое. А кушать его можно как в горячем, так и в холодном виде.

Как приготовить ореховый крем-суп.

Ингредиенты на 3 порции:

грецкие орехи очищенные – 300 г;

молоко – 600 мл;

чернослив – 60 г;

крахмал – 30 г;

сахар – 50 г;

мед жидкий – 30 г;

корица молотая – 5 г.

Способ приготовления:

Чернослив залейте крутым кипятком на 5 минут, затем нарежьте соломкой. Ядра орехов подсушите на сухой сковороде, измельчите в блендере. В кастрюлю налейте 400 мл молока, доведите до кипения, добавьте сахар, орехи и чернослив. Перемешайте и варите 5 минут. Оставшееся молоко смешайте с крахмалом и влейте тоненькой струйкой в кастрюлю, непрерывно помешивая. Варите еще 5 минут. Заправьте медом и корицей и подавайте.

А к супу можно приготовить невероятный пирог с капустой. Так сытно и вкусно пообедав, вы забудете о еде до самого ужина.