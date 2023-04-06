С ним вы забудете о других блюдах: рецепт необычного орехового крем-супа
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Кстати, рецепт можно менять на свой вкус.
Супы занимают особое место на нашей кухне. Несмотря на свое французское происхождение, это блюдо стало повседневным в нашей жизни. Очень и зимой мы готовым сытные и согревающие супы, а летом можем освежиться этим блюдом.
Сегодня мы приготовим необыкновенный ореховый крем-суп — он отличается от тех, что мы привыкли есть на обед. По рецепту Shuba.life в нем есть также чернослив, сахар и мед, корица и молоко. Но это не повод выключать фантазию — вы можете добавить что-то свое. А кушать его можно как в горячем, так и в холодном виде.
Как приготовить ореховый крем-суп.
Ингредиенты на 3 порции:
- грецкие орехи очищенные – 300 г;
- молоко – 600 мл;
- чернослив – 60 г;
- крахмал – 30 г;
- сахар – 50 г;
- мед жидкий – 30 г;
- корица молотая – 5 г.
Способ приготовления:
- Чернослив залейте крутым кипятком на 5 минут, затем нарежьте соломкой. Ядра орехов подсушите на сухой сковороде, измельчите в блендере.
- В кастрюлю налейте 400 мл молока, доведите до кипения, добавьте сахар, орехи и чернослив. Перемешайте и варите 5 минут.
- Оставшееся молоко смешайте с крахмалом и влейте тоненькой струйкой в кастрюлю, непрерывно помешивая. Варите еще 5 минут. Заправьте медом и корицей и подавайте.
А к супу можно приготовить невероятный пирог с капустой. Так сытно и вкусно пообедав, вы забудете о еде до самого ужина.