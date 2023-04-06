Без мяса и овощей: сытный салат из четырех бюджетных ингредиентов

Блюдо для праздничного стола

К праздничному столу предлагаем приготовить пикантный салат с копченым творогом. Его, как и немецкий салат с яйцами, можно подавать и в качестве намазки на хлеб или гренки.

Этот простой в приготовлении и дешевый салат готовится бысто и из доступных ингредиентов. Рецептом поделились на портале "Все о салатах".

Ингредиенты:

Яйцо куриное — 2 шт.

Сыр колбасный — 100 г

Орехи грецкие – 1 горст.

Чеснок (если зубки небольшие тогда 3) – 2 зуб.

Майонез – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Круто варим яйца. Чистим чеснок, орехи. Когда яйца остынут, чистим и их. На мелкой терке натираем колбасный творог, орехи и яйца. Чеснок тоже натираем или пропускаем через пресс. Заправляем салат майонезом, добавляем соль, перец. Тщательно все перемешиваем. Готовый салат выкладываем на тарелку или сразу мажем на ломтики хлеба.

Еще один вариант подачи – скачать порционные шарики и обвалять в мелко порубленной зелени. Если готовите его на праздничный стол, сварите яйца сразу для невероятного бюджетного салата с крабовыми палочками — не пожалеете.