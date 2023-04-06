Без мяса и овощей: сытный салат из четырех бюджетных ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Блюдо для праздничного стола
К праздничному столу предлагаем приготовить пикантный салат с копченым творогом. Его, как и немецкий салат с яйцами, можно подавать и в качестве намазки на хлеб или гренки.
Этот простой в приготовлении и дешевый салат готовится бысто и из доступных ингредиентов. Рецептом поделились на портале "Все о салатах".
Ингредиенты:
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Сыр колбасный — 100 г
- Орехи грецкие – 1 горст.
- Чеснок (если зубки небольшие тогда 3) – 2 зуб.
- Майонез – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Круто варим яйца. Чистим чеснок, орехи. Когда яйца остынут, чистим и их.
- На мелкой терке натираем колбасный творог, орехи и яйца. Чеснок тоже натираем или пропускаем через пресс.
- Заправляем салат майонезом, добавляем соль, перец. Тщательно все перемешиваем. Готовый салат выкладываем на тарелку или сразу мажем на ломтики хлеба.
Еще один вариант подачи – скачать порционные шарики и обвалять в мелко порубленной зелени. Если готовите его на праздничный стол, сварите яйца сразу для невероятного бюджетного салата с крабовыми палочками — не пожалеете.