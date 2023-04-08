Сладкая и неповторимая: рецепт пышной паски с цукатами и изюмом

Очень сладкая пышная паска

Традиционная пасхальная пасочка готовится с цукатами и изюмом. Она получается сладкая, сдобная, рыхлая и ароматная. Если нет проверенного бабушкиного рецепта теста, попробуйте этот — с ним паска точно удастся.

На портале BBC опубликовали классический рецепт обрядовой выпечки. Приведены пропорции на половину литра молока.

Ингредиенты:

Молоко – 0,5 л

Дрожжи свежие — 60 г

Масло сливочное — 200 г

Сахар — 400 г

Яйца — 5 шт

Мука – 1 кг

Изюм — 100 г

Цукаты — 100 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Лимон — 1 шт

Апельсин — 1 шт

Способ приготовления:

Сначала готовим опару. Подогреваем молоко до комнатной температуры (здесь главное не перегреть), руками крошим дрожжи. Добавляем 200 г сахара и две ложки муки. Все перемешиваем до однородной массы и накрываем чистым полотенцем или пищевой пленкой. Миску ставим в теплое место примерно на 20 мин – опара за это время должна увеличиться вдвое. Масло режем на мелкие кусочки – пока будем заниматься другими продуктами, оно станет мягким. Изюм и цукаты заливаем кипятком. Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до густой пены. Желтки растираем с 200 г оставшегося сахара и ванильным сахаром до образования рыхлой светлой массы. С изюма и цукатов сливаем воду. Оставляем их сохнуть на бумажном полотенце. Подошедшую опару выливаем в большую миску или кастрюлю, где будем месить тесто. Можно воспользоваться также хлебопечкой или кухонным комбайном. К опаре добавляем желтки с сахаром и масло. Постепенно подсыпаем муку и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы подросло. Включаем духовку на 170 градусов – чтобы грелась. На мелкую терку натираем цедру из лимона и апельсина. Лишь когда тесто подрастет вдвое, добавляем к нему цедру и изюм с цукатами, осторожно вымешиваем руками. Частями добавляем взбитые белки. Вмешиваем. Оставляем еще на 30 минут. В это время формы для куличей смазываем маслом или жиром. Когда тесто подойдет, заполните им формы примерно наполовину. В разогретую духовку ставим паску. Время выпечки зависит и от духовки и от размера самих изделий. На готовность проверяем деревянной шпажкой.

Достаем изделия из форм только тогда, когда они немного остынут. Покрываем глазурь или оставляем так – как кому больше нравится. Но что точно обязательно, то это испечь еще рыхлую творожную паску без муки.