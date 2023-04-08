Сладкая и неповторимая: рецепт пышной паски с цукатами и изюмом
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Очень сладкая пышная паска
Традиционная пасхальная пасочка готовится с цукатами и изюмом. Она получается сладкая, сдобная, рыхлая и ароматная. Если нет проверенного бабушкиного рецепта теста, попробуйте этот — с ним паска точно удастся.
На портале BBC опубликовали классический рецепт обрядовой выпечки. Приведены пропорции на половину литра молока.
Ингредиенты:
- Молоко – 0,5 л
- Дрожжи свежие — 60 г
- Масло сливочное — 200 г
- Сахар — 400 г
- Яйца — 5 шт
- Мука – 1 кг
- Изюм — 100 г
- Цукаты — 100 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Лимон — 1 шт
- Апельсин — 1 шт
Способ приготовления:
- Сначала готовим опару. Подогреваем молоко до комнатной температуры (здесь главное не перегреть), руками крошим дрожжи. Добавляем 200 г сахара и две ложки муки. Все перемешиваем до однородной массы и накрываем чистым полотенцем или пищевой пленкой. Миску ставим в теплое место примерно на 20 мин – опара за это время должна увеличиться вдвое.
- Масло режем на мелкие кусочки – пока будем заниматься другими продуктами, оно станет мягким. Изюм и цукаты заливаем кипятком.
- Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до густой пены. Желтки растираем с 200 г оставшегося сахара и ванильным сахаром до образования рыхлой светлой массы.
- С изюма и цукатов сливаем воду. Оставляем их сохнуть на бумажном полотенце.
- Подошедшую опару выливаем в большую миску или кастрюлю, где будем месить тесто. Можно воспользоваться также хлебопечкой или кухонным комбайном.
- К опаре добавляем желтки с сахаром и масло. Постепенно подсыпаем муку и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте, чтобы подросло.
- Включаем духовку на 170 градусов – чтобы грелась. На мелкую терку натираем цедру из лимона и апельсина. Лишь когда тесто подрастет вдвое, добавляем к нему цедру и изюм с цукатами, осторожно вымешиваем руками. Частями добавляем взбитые белки. Вмешиваем. Оставляем еще на 30 минут.
- В это время формы для куличей смазываем маслом или жиром. Когда тесто подойдет, заполните им формы примерно наполовину.
- В разогретую духовку ставим паску. Время выпечки зависит и от духовки и от размера самих изделий. На готовность проверяем деревянной шпажкой.
Достаем изделия из форм только тогда, когда они немного остынут. Покрываем глазурь или оставляем так – как кому больше нравится. Но что точно обязательно, то это испечь еще рыхлую творожную паску без муки.