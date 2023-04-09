Бюджетный салат из двух ингредиентов - родных за уши не оттянешь
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Вкусно и необычно из того, что есть в дома
Яркая, праздничная капуста с красно-фиолетовыми листьями – один из популярных овощей на наших столах. Блюда из капусты краснокочанной не только вкусны, но и выглядят как-то особенно, торжественно. Она является близкой "родственницей" белокочанной капусты, но благодаря наличию в составе специального вещества антоциана обрела свой пурпурный цвет и островатый вкус.
Сегодня предлагаем фантастически вкусный салат по рецепту Shuba.life. В этом рецепте красная капуста сочетается с остро-сладкой заправкой, изюмом и орехами. А вместо орехов можно использовать семена подсолнечника — так будет еще вкуснее.
Как приготовить салат из краснокачанной капусты
Ингредиенты:
- краснокочанная капуста — 1 шт.;
- майонез — 50 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- уксус яблочный — 3 ст. л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- изюм — 3/4 стакана;
- грецкие орехи очищенные — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- В небольшой миске смешайте майонез, сахар и уксус. Отложите.
- В большой миске смешайте нарезанные капусту, лук, изюм и орехи и перемешайте.
- Добавьте майонезную смесь. При желании можно добавить больше майонеза.
Подавайте такой салат к мясу или обычному картофельному пюре. Салат также подойдет к гамбургерам, хот-догами жареному мясу.