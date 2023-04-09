Бюджетный салат из двух ингредиентов - родных за уши не оттянешь

Вкусно и необычно из того, что есть в дома

Яркая, праздничная капуста с красно-фиолетовыми листьями – один из популярных овощей на наших столах. Блюда из капусты краснокочанной не только вкусны, но и выглядят как-то особенно, торжественно. Она является близкой "родственницей" белокочанной капусты, но благодаря наличию в составе специального вещества антоциана обрела свой пурпурный цвет и островатый вкус.

Сегодня предлагаем фантастически вкусный салат по рецепту Shuba.life. В этом рецепте красная капуста сочетается с остро-сладкой заправкой, изюмом и орехами. А вместо орехов можно использовать семена подсолнечника — так будет еще вкуснее.

Как приготовить салат из краснокачанной капусты

Ингредиенты:

краснокочанная капуста — 1 шт.;

майонез — 50 г;

сахар — 3 ст. л.;

уксус яблочный — 3 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

изюм — 3/4 стакана;

грецкие орехи очищенные — 3 ст. л.

Способ приготовления:

В небольшой миске смешайте майонез, сахар и уксус. Отложите. В большой миске смешайте нарезанные капусту, лук, изюм и орехи и перемешайте. Добавьте майонезную смесь. При желании можно добавить больше майонеза.

Подавайте такой салат к мясу или обычному картофельному пюре. Салат также подойдет к гамбургерам, хот-догами жареному мясу.