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Невероятная подольская паска: рецепт, проверенный поколениями хозяек

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Она однозначно достойна всех сложностей
Она однозначно достойна всех сложностей. Фото ТСН.ua

Сложный рецепт, но оно того стоит

На Пасху предлагаем приготовить ароматную подольскую паску. Ее консистенция настолько неповторима, что с ней может сравниться разве что творожная паска без муки.

С ней придется повозиться, тесто должно быть липким. На портале picantecooking.com поделились рецептом на 4 небольших пасочки или 2 больше среднего. Важно: все продукты перед приготовлением должны оставаться сутки при комнатной температуре.

Ингредиенты:

  • 400 мл молока комнатной температуры
  • 700 грамм муки
  • 50 грамм свежих дрожжей
  • 1 ст. л. меда
  • 15 желтков
  • 200 грамм сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 200 грамм сливочного масла
  • 1 стручок ванили, только зернышки
  • 150 грамм сухофруктов (изюм, курага, клюква)
  • 100 мл крепкого алкоголя (ром или ягодная настойка)
  • 1 яйцо для смазывания поверхности

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты заливаем кипящей водой, оставляем на 1 минуту и отцеживаем. Заливаем алкоголем и оставляем на 8 часов. После – отцеживаем, сохраняя жидкость.
  2. 300 мл молока доводим до кипения. В миску перекладываем 125 граммов муки, заливаем кипящим молоком.
  3. Перемешиваем до момента, когда не останется комков. Затем отставляем в сторону, пока полностью не остынет.
  4. В остальном молоке разводим дрожжи, добавляем к вызревшей заварной массе. Всё перемешиваем и оставляем на 20 минут. В это время слегка взбиваем желтки с сахаром и солью.
  5. Масло топим на медленном огне, обязательно охлаждаем и только после этого добавляем в опару. Вмешиваем также оставшуюся муку, ваниль, мед, желтки с сахаром. Вручную это тесто месить сложно – оно должно быть очень липким. Но, тем не менее, это реально. Можно также воспользоваться планетарным миксером и насадкой-крюком.
  6. Миску с тестом накрываем немного влажным полотенцем и оставляем на 1 час 30 минут. В конце этого срока включаем духовку на 180 градусов – чтобы разогревалась.
  7. Сухофрукты обкатываем в муке так, чтобы порошок полностью их покрыл. И сухофрукты, и жидкость, в которой они замачивались, вводим в подошедшее тесто, хорошенько вымешивая его второй раз. Месим все до равномерного распределения сухофруктов в тесте.
  8. Формы для пасок смазываем. Наполняем их тестом чуть меньше, чем на ⅔ и на 40 минут накрываем немного влажным полотенцем. Оставляем в тепле. За это время тесто должно подняться почти до края формы.
  9. Поверхность паски смазываем взбитым яйцом и ставим в разогретую духовку. Первые 15-25 минут духовку не открываем – иначе паски опадут.
  10. Время выпечки зависит от размера ремней. Верх должен хорошо подрумяниться. Можно сделать тест зубочисткой – воткнута глубоко в центре, она должна выходить из теста сухой и чистой.
  11. Достаем готовые паски из духовки. Оставляем на 10 минут, тогда достаем из форм.

Такие паски получаются ароматными, сочными и вкусными. Когда полностью охладятся, их можно покрывать глазурью. Берите тот рецепт глазури, который нравится – классическая белковая, желатиновая, похожая на зефир, или быстрая на сгущенке.

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#Пасха #Паска #Рецепт паски