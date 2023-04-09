Невероятная подольская паска: рецепт, проверенный поколениями хозяек
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Сложный рецепт, но оно того стоит
На Пасху предлагаем приготовить ароматную подольскую паску. Ее консистенция настолько неповторима, что с ней может сравниться разве что творожная паска без муки.
С ней придется повозиться, тесто должно быть липким. На портале picantecooking.com поделились рецептом на 4 небольших пасочки или 2 больше среднего. Важно: все продукты перед приготовлением должны оставаться сутки при комнатной температуре.
Ингредиенты:
- 400 мл молока комнатной температуры
- 700 грамм муки
- 50 грамм свежих дрожжей
- 1 ст. л. меда
- 15 желтков
- 200 грамм сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 200 грамм сливочного масла
- 1 стручок ванили, только зернышки
- 150 грамм сухофруктов (изюм, курага, клюква)
- 100 мл крепкого алкоголя (ром или ягодная настойка)
- 1 яйцо для смазывания поверхности
Способ приготовления:
- Сухофрукты заливаем кипящей водой, оставляем на 1 минуту и отцеживаем. Заливаем алкоголем и оставляем на 8 часов. После – отцеживаем, сохраняя жидкость.
- 300 мл молока доводим до кипения. В миску перекладываем 125 граммов муки, заливаем кипящим молоком.
- Перемешиваем до момента, когда не останется комков. Затем отставляем в сторону, пока полностью не остынет.
- В остальном молоке разводим дрожжи, добавляем к вызревшей заварной массе. Всё перемешиваем и оставляем на 20 минут. В это время слегка взбиваем желтки с сахаром и солью.
- Масло топим на медленном огне, обязательно охлаждаем и только после этого добавляем в опару. Вмешиваем также оставшуюся муку, ваниль, мед, желтки с сахаром. Вручную это тесто месить сложно – оно должно быть очень липким. Но, тем не менее, это реально. Можно также воспользоваться планетарным миксером и насадкой-крюком.
- Миску с тестом накрываем немного влажным полотенцем и оставляем на 1 час 30 минут. В конце этого срока включаем духовку на 180 градусов – чтобы разогревалась.
- Сухофрукты обкатываем в муке так, чтобы порошок полностью их покрыл. И сухофрукты, и жидкость, в которой они замачивались, вводим в подошедшее тесто, хорошенько вымешивая его второй раз. Месим все до равномерного распределения сухофруктов в тесте.
- Формы для пасок смазываем. Наполняем их тестом чуть меньше, чем на ⅔ и на 40 минут накрываем немного влажным полотенцем. Оставляем в тепле. За это время тесто должно подняться почти до края формы.
- Поверхность паски смазываем взбитым яйцом и ставим в разогретую духовку. Первые 15-25 минут духовку не открываем – иначе паски опадут.
- Время выпечки зависит от размера ремней. Верх должен хорошо подрумяниться. Можно сделать тест зубочисткой – воткнута глубоко в центре, она должна выходить из теста сухой и чистой.
- Достаем готовые паски из духовки. Оставляем на 10 минут, тогда достаем из форм.
Такие паски получаются ароматными, сочными и вкусными. Когда полностью охладятся, их можно покрывать глазурью. Берите тот рецепт глазури, который нравится – классическая белковая, желатиновая, похожая на зефир, или быстрая на сгущенке.