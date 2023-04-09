Невероятная подольская паска: рецепт, проверенный поколениями хозяек

Сложный рецепт, но оно того стоит

На Пасху предлагаем приготовить ароматную подольскую паску. Ее консистенция настолько неповторима, что с ней может сравниться разве что творожная паска без муки.

С ней придется повозиться, тесто должно быть липким. На портале picantecooking.com поделились рецептом на 4 небольших пасочки или 2 больше среднего. Важно: все продукты перед приготовлением должны оставаться сутки при комнатной температуре.

Ингредиенты:

400 мл молока комнатной температуры

700 грамм муки

50 грамм свежих дрожжей

1 ст. л. меда

15 желтков

200 грамм сахара

1/2 ч.л. соли

200 грамм сливочного масла

1 стручок ванили, только зернышки

150 грамм сухофруктов (изюм, курага, клюква)

100 мл крепкого алкоголя (ром или ягодная настойка)

1 яйцо для смазывания поверхности

Способ приготовления:

Сухофрукты заливаем кипящей водой, оставляем на 1 минуту и отцеживаем. Заливаем алкоголем и оставляем на 8 часов. После – отцеживаем, сохраняя жидкость. 300 мл молока доводим до кипения. В миску перекладываем 125 граммов муки, заливаем кипящим молоком. Перемешиваем до момента, когда не останется комков. Затем отставляем в сторону, пока полностью не остынет. В остальном молоке разводим дрожжи, добавляем к вызревшей заварной массе. Всё перемешиваем и оставляем на 20 минут. В это время слегка взбиваем желтки с сахаром и солью. Масло топим на медленном огне, обязательно охлаждаем и только после этого добавляем в опару. Вмешиваем также оставшуюся муку, ваниль, мед, желтки с сахаром. Вручную это тесто месить сложно – оно должно быть очень липким. Но, тем не менее, это реально. Можно также воспользоваться планетарным миксером и насадкой-крюком. Миску с тестом накрываем немного влажным полотенцем и оставляем на 1 час 30 минут. В конце этого срока включаем духовку на 180 градусов – чтобы разогревалась. Сухофрукты обкатываем в муке так, чтобы порошок полностью их покрыл. И сухофрукты, и жидкость, в которой они замачивались, вводим в подошедшее тесто, хорошенько вымешивая его второй раз. Месим все до равномерного распределения сухофруктов в тесте. Формы для пасок смазываем. Наполняем их тестом чуть меньше, чем на ⅔ и на 40 минут накрываем немного влажным полотенцем. Оставляем в тепле. За это время тесто должно подняться почти до края формы. Поверхность паски смазываем взбитым яйцом и ставим в разогретую духовку. Первые 15-25 минут духовку не открываем – иначе паски опадут. Время выпечки зависит от размера ремней. Верх должен хорошо подрумяниться. Можно сделать тест зубочисткой – воткнута глубоко в центре, она должна выходить из теста сухой и чистой. Достаем готовые паски из духовки. Оставляем на 10 минут, тогда достаем из форм.

Такие паски получаются ароматными, сочными и вкусными. Когда полностью охладятся, их можно покрывать глазурью. Берите тот рецепт глазури, который нравится – классическая белковая, желатиновая, похожая на зефир, или быстрая на сгущенке.