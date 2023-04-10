Десять минут – и готово: простой копеечный салат на праздничный стол
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень быстро и вкусно
Если вы уже готовили вкусные картофельные розы с беконом, а теперь ищете более простой рецепт, обязательно попробуйте быстрый хрустящий салат. Он очень вкусный, а еще невероятно просто готовится.
Этот салат – самая настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накрыть на стол. Готовится за десять минут и не требует предварительного отваривания продуктов. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Сырая морковь – 1 шт.
- Колбаса – 150 г
- Маринованные огурцы – 2 шт
- Свежий огурец – 3 шт
- Зеленый горошек – 1/2 банки
- Кукуруза – 1/2 банка
- Майонез – 3 ст.л
Способ приготовления:
- Морковь и свежий огурец натираем на терке для корейской моркови. Соломкой режем соленые огурцы и колбасу. Свежие и соленые огурцы выкладываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Можно начинать собирать салат. Для этого в глубокую миску отправляем подготовленную морковь, колбасу, кукурузу, зеленый горошек, соленые и огурцы. По своему усмотрению добавляем соль, заправляем майонезом и перемешиваем.
Салат готов. Несмотря на простоту ингредиентов и приготовление, блюдо получается очень вкусным, просто как бюджетный салат без яиц и мяса.