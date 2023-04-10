Десять минут – и готово: простой копеечный салат на праздничный стол

Очень быстро и вкусно

Если вы уже готовили вкусные картофельные розы с беконом, а теперь ищете более простой рецепт, обязательно попробуйте быстрый хрустящий салат. Он очень вкусный, а еще невероятно просто готовится.

Этот салат – самая настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накрыть на стол. Готовится за десять минут и не требует предварительного отваривания продуктов. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Сырая морковь – 1 шт.

Колбаса – 150 г

Маринованные огурцы – 2 шт

Свежий огурец – 3 шт

Зеленый горошек – 1/2 банки

Кукуруза – 1/2 банка

Майонез – 3 ст.л

Способ приготовления:

Морковь и свежий огурец натираем на терке для корейской моркови. Соломкой режем соленые огурцы и колбасу. Свежие и соленые огурцы выкладываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Можно начинать собирать салат. Для этого в глубокую миску отправляем подготовленную морковь, колбасу, кукурузу, зеленый горошек, соленые и огурцы. По своему усмотрению добавляем соль, заправляем майонезом и перемешиваем.

Салат готов. Несмотря на простоту ингредиентов и приготовление, блюдо получается очень вкусным, просто как бюджетный салат без яиц и мяса.