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Десять минут – и готово: простой копеечный салат на праздничный стол

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Невероятный простой салат
Невероятный простой салат. Фото ТСН

Очень быстро и вкусно

Если вы уже готовили вкусные картофельные розы с беконом, а теперь ищете более простой рецепт, обязательно попробуйте быстрый хрустящий салат. Он очень вкусный, а еще невероятно просто готовится.

Этот салат – самая настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро накрыть на стол. Готовится за десять минут и не требует предварительного отваривания продуктов. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Сырая морковь – 1 шт.
  • Колбаса – 150 г
  • Маринованные огурцы – 2 шт
  • Свежий огурец – 3 шт
  • Зеленый горошек – 1/2 банки
  • Кукуруза – 1/2 банка
  • Майонез – 3 ст.л

Способ приготовления:

  1. Морковь и свежий огурец натираем на терке для корейской моркови. Соломкой режем соленые огурцы и колбасу. Свежие и соленые огурцы выкладываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Можно начинать собирать салат. Для этого в глубокую миску отправляем подготовленную морковь, колбасу, кукурузу, зеленый горошек, соленые и огурцы. По своему усмотрению добавляем соль, заправляем майонезом и перемешиваем.

Салат готов. Несмотря на простоту ингредиентов и приготовление, блюдо получается очень вкусным, просто как бюджетный салат без яиц и мяса.

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#Рецепт #Салат