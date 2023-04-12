Гости будут в восторге: яркий салат с красной капустой и финиками (видео)

Необычное блюдо станет украшением стола

Период праздников – всегда испытание для фантазии. Ведь на стол, кроме кулича по проверенному рецепту, следует поставить еще и несколько простейших закусок.

Готовим легкий и вкусный салат из краснокочанной капусты. Добавьте к нему финики и фету, чтобы сделать вкус глубже. Кунжут, лимонный сок и зелень придадут овощу пикантности. Рецептом поделились на ютуб-канале "Телеканал Надежда".

Ингредиенты:

400г краснокачанной капусты

петрушка

150г сыра фета

2 сл.л. кунжута

2 ст.л. лимонного сока

100г фиников

оливковое масло

соль

перец

Способ приготовления:

Зелень моем в холодной воде, выкладываем на салфетку. Финики замачиваем в кипятке на несколько минут, после – тоже просушиваем. На мелкую соломку нарезаем капусту. Фету крошим вилкой или нарезаем кубиками. Из фиников достаем косточки и тоже нарезаем на небольшие кусочки. Все смешиваем и заправляем лимонным соком и оливковым маслом. Посыпаем кунжутом.

Способ приготовления салата на видео

Это отличный салат и на каждый день, и на праздничный стол. Приготовьте его, если уже пробовали невероятный салат из трех ингредиентов и хотите попробовать что-нибудь полегче и полезнее.