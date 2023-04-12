Гости будут в восторге: яркий салат с красной капустой и финиками (видео)
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Необычное блюдо станет украшением стола
Период праздников – всегда испытание для фантазии. Ведь на стол, кроме кулича по проверенному рецепту, следует поставить еще и несколько простейших закусок.
Готовим легкий и вкусный салат из краснокочанной капусты. Добавьте к нему финики и фету, чтобы сделать вкус глубже. Кунжут, лимонный сок и зелень придадут овощу пикантности. Рецептом поделились на ютуб-канале "Телеканал Надежда".
Ингредиенты:
- 400г краснокачанной капусты
- петрушка
- 150г сыра фета
- 2 сл.л. кунжута
- 2 ст.л. лимонного сока
- 100г фиников
- оливковое масло
- соль
- перец
Способ приготовления:
- Зелень моем в холодной воде, выкладываем на салфетку. Финики замачиваем в кипятке на несколько минут, после – тоже просушиваем.
- На мелкую соломку нарезаем капусту. Фету крошим вилкой или нарезаем кубиками. Из фиников достаем косточки и тоже нарезаем на небольшие кусочки.
- Все смешиваем и заправляем лимонным соком и оливковым маслом. Посыпаем кунжутом.
Это отличный салат и на каждый день, и на праздничный стол. Приготовьте его, если уже пробовали невероятный салат из трех ингредиентов и хотите попробовать что-нибудь полегче и полезнее.