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Гости будут в восторге: яркий салат с красной капустой и финиками (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Особенный салат – легкий и полезный
Особенный салат – легкий и полезный. Фото http://smach.com.ua/

Необычное блюдо станет украшением стола

Период праздников – всегда испытание для фантазии. Ведь на стол, кроме кулича по проверенному рецепту, следует поставить еще и несколько простейших закусок.

Готовим легкий и вкусный салат из краснокочанной капусты. Добавьте к нему финики и фету, чтобы сделать вкус глубже. Кунжут, лимонный сок и зелень придадут овощу пикантности. Рецептом поделились на ютуб-канале "Телеканал Надежда".

Ингредиенты:

  • 400г краснокачанной капусты
  • петрушка
  • 150г сыра фета
  • 2 сл.л. кунжута
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 100г фиников
  • оливковое масло
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

  1. Зелень моем в холодной воде, выкладываем на салфетку. Финики замачиваем в кипятке на несколько минут, после – тоже просушиваем.
  2. На мелкую соломку нарезаем капусту. Фету крошим вилкой или нарезаем кубиками. Из фиников достаем косточки и тоже нарезаем на небольшие кусочки.
  3. Все смешиваем и заправляем лимонным соком и оливковым маслом. Посыпаем кунжутом.
Способ приготовления салата на видео

Это отличный салат и на каждый день, и на праздничный стол. Приготовьте его, если уже пробовали невероятный салат из трех ингредиентов и хотите попробовать что-нибудь полегче и полезнее.

Теги:
#Рецепт #Салат #Праздничный стол #рецепты на Пасху