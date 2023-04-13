Станет хитом пасхального стола: рецепт запеченной грудинки от шеф-повара

Блюдо, которое съедят первым!

Что обычно у нас готовится на пасхальные праздники? Курица, домашняя колбаса или буженина — это привычно и всегда вкусно.

Но сегодня вместе с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко предлагаем разнообразить пасхальное меню и запечь грудинку в интересном насыщенном специями соусе. Она получится сочной, пикантной и с аппетитной корочкой.

Как приготовить запеченную грудинку

Ингредиенты:

1-1,2 кг свиной грудинки;

1 ст. л. хлопьев паприки;

4 зубчика чеснока;

½ ч. л. тмина;

1/3 ч. л. красного перца;

1/3 ч. л имбиря;

½ ч. л. корицы молотой;

2 ст. л. подсолнечного масла;

200 г томатов пелати (целые или кусочки);

10 оливок без косточек

1 ч. л. соли.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 100 градусов. Приготовьте маринад для грудинки. В миску смешайте хлопья паприки, чеснок, тмин, красный перец, имбирь, молотую корицу, томаты пелати, сливки и оливок и добавьте подсолнечного масла. Перемешайте все блендером до однородного состояния. Маринад должен быть соленым, ведь грудинку мы не будем отдельно солить. Нанесите половину смеси на мясо, выложите в форму для запекания. Готовьте 2 часа, не накрывая фольгой. Достаньте грудинку, смажьте остатками соуса. Включите духовку на 220 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева или гриля. Поставьте мясо еще на 25 минут, запекайте до образования корочки. Достаньте форму с грудинкой из духовки, оставьте блюдо в форме, чтобы оно остыло.

Нарезаете — и можно подавать с любимыми овощными салатами.