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Станет хитом пасхального стола: рецепт запеченной грудинки от шеф-повара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающая запеченная свиная грудинка
Потрясающая запеченная свиная грудинка. Фото 1000.menu

Блюдо, которое съедят первым!

Что обычно у нас готовится на пасхальные праздники? Курица, домашняя колбаса или буженина — это привычно и всегда вкусно.

Но сегодня вместе с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко предлагаем разнообразить пасхальное меню и запечь грудинку в интересном насыщенном специями соусе. Она получится сочной, пикантной и с аппетитной корочкой.

Как приготовить запеченную грудинку

Ингредиенты:

  • 1-1,2 кг свиной грудинки;
  • 1 ст. л. хлопьев паприки;
  • 4 зубчика чеснока;
  • ½ ч. л. тмина;
  • 1/3 ч. л. красного перца;
  • 1/3 ч. л имбиря;
  • ½ ч. л. корицы молотой;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • 200 г томатов пелати (целые или кусочки);
  • 10 оливок без косточек
  • 1 ч. л. соли.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 100 градусов.
  2. Приготовьте маринад для грудинки. В миску смешайте хлопья паприки, чеснок, тмин, красный перец, имбирь, молотую корицу, томаты пелати, сливки и оливок и добавьте подсолнечного масла. Перемешайте все блендером до однородного состояния. Маринад должен быть соленым, ведь грудинку мы не будем отдельно солить.
  3. Нанесите половину смеси на мясо, выложите в форму для запекания. Готовьте 2 часа, не накрывая фольгой.
  4. Достаньте грудинку, смажьте остатками соуса.
  5. Включите духовку на 220 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева или гриля. Поставьте мясо еще на 25 минут, запекайте до образования корочки.
  6. Достаньте форму с грудинкой из духовки, оставьте блюдо в форме, чтобы оно остыло.

Нарезаете — и можно подавать с любимыми овощными салатами.

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