Станет хитом пасхального стола: рецепт запеченной грудинки от шеф-повара
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Блюдо, которое съедят первым!
Что обычно у нас готовится на пасхальные праздники? Курица, домашняя колбаса или буженина — это привычно и всегда вкусно.
Но сегодня вместе с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко предлагаем разнообразить пасхальное меню и запечь грудинку в интересном насыщенном специями соусе. Она получится сочной, пикантной и с аппетитной корочкой.
Как приготовить запеченную грудинку
Ингредиенты:
- 1-1,2 кг свиной грудинки;
- 1 ст. л. хлопьев паприки;
- 4 зубчика чеснока;
- ½ ч. л. тмина;
- 1/3 ч. л. красного перца;
- 1/3 ч. л имбиря;
- ½ ч. л. корицы молотой;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 200 г томатов пелати (целые или кусочки);
- 10 оливок без косточек
- 1 ч. л. соли.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 100 градусов.
- Приготовьте маринад для грудинки. В миску смешайте хлопья паприки, чеснок, тмин, красный перец, имбирь, молотую корицу, томаты пелати, сливки и оливок и добавьте подсолнечного масла. Перемешайте все блендером до однородного состояния. Маринад должен быть соленым, ведь грудинку мы не будем отдельно солить.
- Нанесите половину смеси на мясо, выложите в форму для запекания. Готовьте 2 часа, не накрывая фольгой.
- Достаньте грудинку, смажьте остатками соуса.
- Включите духовку на 220 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева или гриля. Поставьте мясо еще на 25 минут, запекайте до образования корочки.
- Достаньте форму с грудинкой из духовки, оставьте блюдо в форме, чтобы оно остыло.
Нарезаете — и можно подавать с любимыми овощными салатами.