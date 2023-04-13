Самая настоящая бабушкина паска: проверенный закарпатский рецепт
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Паска получается очень красивой и ароматной
Среди других пасхальных блюд, таких как запеченное мясо, обязательным элементом праздничного стола является паска. Мы рассказывали о старинном рецепте паски, который киевляне пекли в 18 веке. Теперь делимся рецептом аутентичной паски из Закарпатья.
Выпечка по этому рецепту получается ароматной, не крошится, долго не черствеет и чрезвычайно подходит в корзину. Как ее приготовить, рассказали на портале Uzhgorod.net.ua.
Ингредиенты:
- 200 г молока;
- 100 г сахара (можно 150-200г, кто любит сладкую);
- 40 г свежих дрожжей;
- 7 яиц: 2 яйца и 4 желтка в тесто и 1 яйцо для смазывания украшений
- 120 г жинтицы (сыворотки из отварного творога);
- 700-800 г муки;
- 150 граммов масла;
- щепотка соли.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Способ приготовления:
- Готовим опару: в теплое молоко добавляем от общего отвешенного количества ложку сахара, ложку муки и дрожжи. Все размешиваем венчиком и ставим в теплое место, чтобы увеличилось в 2-3 раза.
- После в опару вводим яйца, сахар, жентицу; размешиваем все до однородности. Постепенно вводим просеянную муку, вымешиваем и в процессе вымешивания добавляем масло (можно растопленное, но не горячее).
- Тесто вымешиваем до тех пор, пока перестанет прилипать к рукам. Накрываем емкость с тестом полотенцем или пищевой пленкой.
- Тесто должно увеличиться в два раза. Когда вырастет, легонько проходим мимо и формируем куличи.
- Аутентичная закарпатская паска украшается дрожжевым тестом: стоит это учитывать, выбирая форму, ведь украшения тоже вырастут. Чаще всего у нас есть разнообразные плетеные косы, которыми выкладывают верх. Также распространены цветы, птички, колосья, разнообразные кривульки в зависимости от района (иногда даже от села).
- Украшенные паски в формах накрываем влажным полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 30-40 минут. Перед тем, как ставить в разогретую духовку, смазываем их взбитым яйцом.
- Выпекаем пасочкии при температуре 180 градусов, ориентируемся на свою духовку, по времени 30-40 минут, тогда можно открывать и проверить, проткнуть деревянной шпажкой.
Залог успеха — хорошо вымешанное тесто и хорошее настроение. Как мы писали, есть несколько распространенных ошибок, которые допускают при выпекании пасок.