Самая настоящая бабушкина паска: проверенный закарпатский рецепт

Паска получается очень красивой и ароматной

Среди других пасхальных блюд, таких как запеченное мясо, обязательным элементом праздничного стола является паска. Мы рассказывали о старинном рецепте паски, который киевляне пекли в 18 веке. Теперь делимся рецептом аутентичной паски из Закарпатья.

Выпечка по этому рецепту получается ароматной, не крошится, долго не черствеет и чрезвычайно подходит в корзину. Как ее приготовить, рассказали на портале Uzhgorod.net.ua.

Ингредиенты:

200 г молока;

100 г сахара (можно 150-200г, кто любит сладкую);

40 г свежих дрожжей;

7 яиц: 2 яйца и 4 желтка в тесто и 1 яйцо для смазывания украшений

120 г жинтицы (сыворотки из отварного творога);

700-800 г муки;

150 граммов масла;

щепотка соли.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Способ приготовления:

Готовим опару: в теплое молоко добавляем от общего отвешенного количества ложку сахара, ложку муки и дрожжи. Все размешиваем венчиком и ставим в теплое место, чтобы увеличилось в 2-3 раза. После в опару вводим яйца, сахар, жентицу; размешиваем все до однородности. Постепенно вводим просеянную муку, вымешиваем и в процессе вымешивания добавляем масло (можно растопленное, но не горячее). Тесто вымешиваем до тех пор, пока перестанет прилипать к рукам. Накрываем емкость с тестом полотенцем или пищевой пленкой. Тесто должно увеличиться в два раза. Когда вырастет, легонько проходим мимо и формируем куличи. Аутентичная закарпатская паска украшается дрожжевым тестом: стоит это учитывать, выбирая форму, ведь украшения тоже вырастут. Чаще всего у нас есть разнообразные плетеные косы, которыми выкладывают верх. Также распространены цветы, птички, колосья, разнообразные кривульки в зависимости от района (иногда даже от села). Украшенные паски в формах накрываем влажным полотенцем и оставляем в теплом месте еще на 30-40 минут. Перед тем, как ставить в разогретую духовку, смазываем их взбитым яйцом. Выпекаем пасочкии при температуре 180 градусов, ориентируемся на свою духовку, по времени 30-40 минут, тогда можно открывать и проверить, проткнуть деревянной шпажкой.

Залог успеха — хорошо вымешанное тесто и хорошее настроение. Как мы писали, есть несколько распространенных ошибок, которые допускают при выпекании пасок.