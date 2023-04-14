От такой "пьяной" курицы любимого за уши не оттянешь: необычный рецепт мяса в пиве
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Потрясающее блюдо готовится просто и из доступных продуктов
Запеченную курицу действительно можно назвать одним из самых любимых и распространенных блюд, которые мы готовим и к праздничному столу, и просто на обед для семьи или друзей. Но как приготовить курицу в духовке, чтобы мясо получилось сочным, а корочка – хрустящей?
Сегодня расскажем, как приготовить невероятную курицу в пиве. Рецепт прост тем, что он предполагает использование только пива, соли, и любимых специй. Shuba предлагает выбрать для этого рецепта светлое или темное пиво, с нотками имбиря или цитруса. Курица, запеченная в пиве — прекрасное блюдо, которое полюбится вам и вашим родным.
Как приготовить "пьяную" курицу в пиве
Ингредиенты:
- курица — 1 шт.
- пиво — 500 мл
- соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Курицу хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Нарежьте курицу на кусочки, посолите и поперчите. Добавьте специи по вкусу или специальную смесь для курицы. Перемешайте.
- Выложите приправленную курицу в форму для запекания. Залейте пивом.
- Выпекайте курицу в разогретой на 180 градусов духовке в течение 40 минут.
Рекомендуется подавать блюдо с овощным соте, пюре из чечевицы или другим гарниром по вашему вкусу.