Идеальна для любого гурмана: рецепт паски с цукатами, орехами и изюмом

Порадуйте близких в пасхальный день умопомрачительной выпечкой

Паска – традиционная пасхальная выпечка, она настоящая королева стола. Ароматная, пышная и вкусная — именно такая паска вмиг улетит со стола. Но как выбрать среди невероятного количества свой рецепт?

Предлагаем вам рецепт такой выпечки с цукатами, орехами и изюмом по рецепту Smachno.ua. Без такой паски невозможно представить Светлое воскресенье.

Как приготовить паску с цукатами, орехами и изюмом

Ингредиенты:

дрожжи свежие – 100 г

сливки – 1,5 стакана

мука – 5 стаканов

желток – 9 шт.

сахар – 1 стакан

сливочное масло – 250 г

цукаты – 1,5 стакана

очищенные орехи – 0.5 стакана;

изюм — 0.5 стакана

соль – 1 ч.л.

ванилин – по вкусу

белок – 1 шт

сахарная пудра – 1 стакан

лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Дрожжи разводим в немного теплых сливках. Насыпаем муку (2,5 стакана) и ставим в теплое место. Желтки растираем с сахаром и размягченным сливочным маслом. Когда опара подойдет, вводим в нее желтки с маслом и сахаром, нарезанные цукаты, измельченные орехи и изюм. Массу хорошо вымешиваем, всыпаем муку, соль и ванилин. Вымешиваем и ставим в теплое место, пока не увеличится в объеме вдвое. После этого вымешиваем снова и даем подойти. Формы смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями, дно застилаем промасленной бумагой. Тесто раскладываем в формы так, чтобы форма была заполнена на 1/3 и ставим в теплое место, накрыв полотенцем. Когда тесто поднимется и займет 3/4 формы, верх пасхи смазываем слегка взбитым желтком. Формы ставим в теплое место в час. Выпекаем в духовке при температуре 200–220 °С в течение 60–70 минут. Когда верх пояса зарумянится, накрываем его смоченной бумагой, чтобы не подгорел.

Поверхность остывшей паски смазываем тонким слоем любимой глазури. Выпечка готова, наслаждаемся.