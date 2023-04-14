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Идеальна для любого гурмана: рецепт паски с цукатами, орехами и изюмом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сладкая паска с цукатами, орехами и изюмом
Сладкая паска с цукатами, орехами и изюмом. Фото smachno.ua

Порадуйте близких в пасхальный день умопомрачительной выпечкой

Паска – традиционная пасхальная выпечка, она настоящая королева стола. Ароматная, пышная и вкусная — именно такая паска вмиг улетит со стола. Но как выбрать среди невероятного количества свой рецепт?

Предлагаем вам рецепт такой выпечки с цукатами, орехами и изюмом по рецепту Smachno.ua. Без такой паски невозможно представить Светлое воскресенье.

Как приготовить паску с цукатами, орехами и изюмом

Ингредиенты:

  • дрожжи свежие – 100 г
  • сливки – 1,5 стакана
  • мука – 5 стаканов
  • желток – 9 шт.
  • сахар – 1 стакан
  • сливочное масло – 250 г
  • цукаты – 1,5 стакана
  • очищенные орехи – 0.5 стакана;
  • изюм — 0.5 стакана
  • соль – 1 ч.л.
  • ванилин – по вкусу
  • белок – 1 шт
  • сахарная пудра – 1 стакан
  • лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Дрожжи разводим в немного теплых сливках. Насыпаем муку (2,5 стакана) и ставим в теплое место.
  2. Желтки растираем с сахаром и размягченным сливочным маслом. Когда опара подойдет, вводим в нее желтки с маслом и сахаром, нарезанные цукаты, измельченные орехи и изюм. Массу хорошо вымешиваем, всыпаем муку, соль и ванилин. Вымешиваем и ставим в теплое место, пока не увеличится в объеме вдвое. После этого вымешиваем снова и даем подойти.
  3. Формы смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями, дно застилаем промасленной бумагой.
  4. Тесто раскладываем в формы так, чтобы форма была заполнена на 1/3 и ставим в теплое место, накрыв полотенцем. Когда тесто поднимется и займет 3/4 формы, верх пасхи смазываем слегка взбитым желтком. Формы ставим в теплое место в час.
  5. Выпекаем в духовке при температуре 200–220 °С в течение 60–70 минут. Когда верх пояса зарумянится, накрываем его смоченной бумагой, чтобы не подгорел.

Поверхность остывшей паски смазываем тонким слоем любимой глазури. Выпечка готова, наслаждаемся.

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