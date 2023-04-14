Идеальна для любого гурмана: рецепт паски с цукатами, орехами и изюмом
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Порадуйте близких в пасхальный день умопомрачительной выпечкой
Паска – традиционная пасхальная выпечка, она настоящая королева стола. Ароматная, пышная и вкусная — именно такая паска вмиг улетит со стола. Но как выбрать среди невероятного количества свой рецепт?
Предлагаем вам рецепт такой выпечки с цукатами, орехами и изюмом по рецепту Smachno.ua. Без такой паски невозможно представить Светлое воскресенье.
Как приготовить паску с цукатами, орехами и изюмом
Ингредиенты:
- дрожжи свежие – 100 г
- сливки – 1,5 стакана
- мука – 5 стаканов
- желток – 9 шт.
- сахар – 1 стакан
- сливочное масло – 250 г
- цукаты – 1,5 стакана
- очищенные орехи – 0.5 стакана;
- изюм — 0.5 стакана
- соль – 1 ч.л.
- ванилин – по вкусу
- белок – 1 шт
- сахарная пудра – 1 стакан
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Дрожжи разводим в немного теплых сливках. Насыпаем муку (2,5 стакана) и ставим в теплое место.
- Желтки растираем с сахаром и размягченным сливочным маслом. Когда опара подойдет, вводим в нее желтки с маслом и сахаром, нарезанные цукаты, измельченные орехи и изюм. Массу хорошо вымешиваем, всыпаем муку, соль и ванилин. Вымешиваем и ставим в теплое место, пока не увеличится в объеме вдвое. После этого вымешиваем снова и даем подойти.
- Формы смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями, дно застилаем промасленной бумагой.
- Тесто раскладываем в формы так, чтобы форма была заполнена на 1/3 и ставим в теплое место, накрыв полотенцем. Когда тесто поднимется и займет 3/4 формы, верх пасхи смазываем слегка взбитым желтком. Формы ставим в теплое место в час.
- Выпекаем в духовке при температуре 200–220 °С в течение 60–70 минут. Когда верх пояса зарумянится, накрываем его смоченной бумагой, чтобы не подгорел.
Поверхность остывшей паски смазываем тонким слоем любимой глазури. Выпечка готова, наслаждаемся.