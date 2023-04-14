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За последний гости устроят спор: рецепт разноцветных сырных шариков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Веселая закуска - разноцветные шарики
Веселая закуска - разноцветные шарики. Фото prostoway

Готовить — это просто!

Потрясающие сырные закуски – любимое лакомство любителей разнообразных сыров. Нежный вкус таких блюд привлекает всех. Кроме того, такое блюдо готовить легко — с этим справится даже ребенок.

И цветные шарики по рецепту Рrostoway не являются исключением из правил. Они настолько аппетитны, что гости их разберут моментально.

Как приготовить разноцветные сырные шарики

Ингредиенты:

  • неострый твердый сыр – 250 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • сваренные яйца — 5 шт.;
  • сельдь – 1 шт.;
  • грецкие орехи — горсть;
  • майонез;
  • чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Твердый сыр натрите на терке. Разделите его на две части и насыпьте в разные емкости.
  2. Морковь и свеклу отварите. Натрите на терке.
  3. Яичные желтки и чеснок измельчите.
  4. В одну емкость с сыром нужно положить морковь, чеснок и желтки, во вторую емкость – свеклу и белки. Смешайте с майонезом приготовленные смеси.
  5. Селедку разберите на филе, нарежьте на кусочки и положите в творожные шарики со свеклой. В шарики с морковью добавьте грецких орехов.
  6. Закуски готовы. Подавать их можно отдельно или миксовано.

Твердый сыр для таких закусок можно приготовить дома. Два ингредиента и 15 минут времени — и у вас получится продукт вкуснее, чем в магазине.

Теги:
#Рецепт #Закуска #сырные шарики #Готовим дома