За последний гости устроят спор: рецепт разноцветных сырных шариков

Готовить — это просто!

Потрясающие сырные закуски – любимое лакомство любителей разнообразных сыров. Нежный вкус таких блюд привлекает всех. Кроме того, такое блюдо готовить легко — с этим справится даже ребенок.

И цветные шарики по рецепту Рrostoway не являются исключением из правил. Они настолько аппетитны, что гости их разберут моментально.

Как приготовить разноцветные сырные шарики

Ингредиенты:

неострый твердый сыр – 250 г;

морковь — 2 шт.;

свекла — 2 шт.;

сваренные яйца — 5 шт.;

сельдь – 1 шт.;

грецкие орехи — горсть;

майонез;

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Твердый сыр натрите на терке. Разделите его на две части и насыпьте в разные емкости. Морковь и свеклу отварите. Натрите на терке. Яичные желтки и чеснок измельчите. В одну емкость с сыром нужно положить морковь, чеснок и желтки, во вторую емкость – свеклу и белки. Смешайте с майонезом приготовленные смеси. Селедку разберите на филе, нарежьте на кусочки и положите в творожные шарики со свеклой. В шарики с морковью добавьте грецких орехов. Закуски готовы. Подавать их можно отдельно или миксовано.

Твердый сыр для таких закусок можно приготовить дома. Два ингредиента и 15 минут времени — и у вас получится продукт вкуснее, чем в магазине.