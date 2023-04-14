За последний гости устроят спор: рецепт разноцветных сырных шариков
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Готовить — это просто!
Потрясающие сырные закуски – любимое лакомство любителей разнообразных сыров. Нежный вкус таких блюд привлекает всех. Кроме того, такое блюдо готовить легко — с этим справится даже ребенок.
И цветные шарики по рецепту Рrostoway не являются исключением из правил. Они настолько аппетитны, что гости их разберут моментально.
Как приготовить разноцветные сырные шарики
Ингредиенты:
- неострый твердый сыр – 250 г;
- морковь — 2 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- сваренные яйца — 5 шт.;
- сельдь – 1 шт.;
- грецкие орехи — горсть;
- майонез;
- чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления:
- Твердый сыр натрите на терке. Разделите его на две части и насыпьте в разные емкости.
- Морковь и свеклу отварите. Натрите на терке.
- Яичные желтки и чеснок измельчите.
- В одну емкость с сыром нужно положить морковь, чеснок и желтки, во вторую емкость – свеклу и белки. Смешайте с майонезом приготовленные смеси.
- Селедку разберите на филе, нарежьте на кусочки и положите в творожные шарики со свеклой. В шарики с морковью добавьте грецких орехов.
- Закуски готовы. Подавать их можно отдельно или миксовано.
Твердый сыр для таких закусок можно приготовить дома. Два ингредиента и 15 минут времени — и у вас получится продукт вкуснее, чем в магазине.