Идеальный перекус за три минуты: рецепт потрясающей закуски из трех ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Подойдет и на завтрак, и в качестве перекуса
Лаваш — универсальный продукт и часто используется для приготовления различных блюд и перекусов. Вкусное и быстрое блюдо можно приготовить всего из нескольких ингредиентов. Один из таких вариантов — потрясающие гренки из лаваша с идеальной начинкой по рецепту "Главреда". Оригинальные и аппетитные, они подойдут и на завтрак, и в качестве закуски, и даже на праздничный стол.
Как приготовить гренки с потрясающей начинкой
Ингредиенты:
- лаваш — 1 упаковка;
- сыр плавленый — 2 штуки;
- крабовые палочки — на свой вкус.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки измельчить в блендере, или мелко порезать.
- Лаваш разделить на 4 квадрата. Лаваш стоит брать тонкий, тогда гренки будут восхитительно хрустящими.
- Натереть на мелкой терке плавленый сыр и посыпать каждый квадратик лаваша.
- Отправляем на лаваш крабовые палочки, и немного зелени или универсальной приправы для вкуса.
- Накрываем лаваш вторым листом, и нарезаем на треугольники.
- Если есть гриль, можно обжарить гренки из лаваша на гриле. Если нет — на обычной сковороде с двух сторон, пока сыр полностью не расплавится. Приятного аппетита!
Кстати, лаваш можно приготовить дома. Тем более, вам для этого понадобиться только вода, мука и соль.