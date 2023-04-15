Идеальный перекус за три минуты: рецепт потрясающей закуски из трех ингредиентов

Подойдет и на завтрак, и в качестве перекуса

Лаваш — универсальный продукт и часто используется для приготовления различных блюд и перекусов. Вкусное и быстрое блюдо можно приготовить всего из нескольких ингредиентов. Один из таких вариантов — потрясающие гренки из лаваша с идеальной начинкой по рецепту "Главреда". Оригинальные и аппетитные, они подойдут и на завтрак, и в качестве закуски, и даже на праздничный стол.

Как приготовить гренки с потрясающей начинкой

Ингредиенты:

лаваш — 1 упаковка;

сыр плавленый — 2 штуки;

крабовые палочки — на свой вкус.

Способ приготовления:

Крабовые палочки измельчить в блендере, или мелко порезать. Лаваш разделить на 4 квадрата. Лаваш стоит брать тонкий, тогда гренки будут восхитительно хрустящими. Натереть на мелкой терке плавленый сыр и посыпать каждый квадратик лаваша. Отправляем на лаваш крабовые палочки, и немного зелени или универсальной приправы для вкуса. Накрываем лаваш вторым листом, и нарезаем на треугольники. Если есть гриль, можно обжарить гренки из лаваша на гриле. Если нет — на обычной сковороде с двух сторон, пока сыр полностью не расплавится. Приятного аппетита!

Кстати, лаваш можно приготовить дома. Тем более, вам для этого понадобиться только вода, мука и соль.