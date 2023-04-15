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Идеальный перекус за три минуты: рецепт потрясающей закуски из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Блюда из лаваша - всегда отличный вариант
Блюда из лаваша - всегда отличный вариант. Фото Meta.ua

Подойдет и на завтрак, и в качестве перекуса

Лаваш — универсальный продукт и часто используется для приготовления различных блюд и перекусов. Вкусное и быстрое блюдо можно приготовить всего из нескольких ингредиентов. Один из таких вариантов — потрясающие гренки из лаваша с идеальной начинкой по рецепту "Главреда". Оригинальные и аппетитные, они подойдут и на завтрак, и в качестве закуски, и даже на праздничный стол.

Как приготовить гренки с потрясающей начинкой

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 упаковка;
  • сыр плавленый — 2 штуки;
  • крабовые палочки — на свой вкус.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки измельчить в блендере, или мелко порезать.
  2. Лаваш разделить на 4 квадрата. Лаваш стоит брать тонкий, тогда гренки будут восхитительно хрустящими.
  3. Натереть на мелкой терке плавленый сыр и посыпать каждый квадратик лаваша.
  4. Отправляем на лаваш крабовые палочки, и немного зелени или универсальной приправы для вкуса.
  5. Накрываем лаваш вторым листом, и нарезаем на треугольники.
  6. Если есть гриль, можно обжарить гренки из лаваша на гриле. Если нет — на обычной сковороде с двух сторон, пока сыр полностью не расплавится. Приятного аппетита!

Кстати, лаваш можно приготовить дома. Тем более, вам для этого понадобиться только вода, мука и соль.

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