Чтобы за ушами лещало: готовим бюджетную закуску "Мясные гнезда" с грибочками
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Мясные гнездышки с грибной начинкой под сыром – идеальное сочетание вкусов
Приготовьте мясные гнезда. Это вкусное сочетание курицы с грибами под творогом. Можно использовать даже готовый фарш для котлет.
Идеальный вариант на обед или ужин. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе
- 1 яйцо
- 1 ч. л. паприки
- 2/3 ч. л. сухого чеснока
- соль, перец
- 1 луковица
- 250 г шампиньонов
- 150 г сыра
- 30 г сметаны
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
- Смешиваем фарш с яйцом, солью, перцем и другими специями. Тщательно отбиваем его об дно миски руками и ставим в холодильник на 20 минут. После этого формируем из фарша шарики, как на котлету. Посреди шариков делаем ямки. Удобнее всего это делать рюмкой. Должны получиться мясные подушечки в форме гнездышка.
- Лук и грибы обжариваем на сковороде с растительным маслом и кусочком сливочного масла. Гнездышки выкладываем на противень. Внутрь каждого кладем ложкой грибную начинку. Смазываем все сметаной, присыпаем зеленью и натертым сыром.
- Выпекаем 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Это простая, ароматная и вкусная закуска, которая не оставит никого безразличным. Просто как сочные конвертики из лаваша.