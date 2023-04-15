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Чтобы за ушами лещало: готовим бюджетную закуску "Мясные гнезда" с грибочками

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вкусы в блюде идеально сочетаются
Вкусы в блюде идеально сочетаются. Фото Сегодня

Мясные гнездышки с грибной начинкой под сыром – идеальное сочетание вкусов

Приготовьте мясные гнезда. Это вкусное сочетание курицы с грибами под творогом. Можно использовать даже готовый фарш для котлет.

Идеальный вариант на обед или ужин. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. паприки
  • 2/3 ч. л. сухого чеснока
  • соль, перец
  • 1 луковица
  • 250 г шампиньонов
  • 150 г сыра
  • 30 г сметаны
  • зелень по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешиваем фарш с яйцом, солью, перцем и другими специями. Тщательно отбиваем его об дно миски руками и ставим в холодильник на 20 минут. После этого формируем из фарша шарики, как на котлету. Посреди шариков делаем ямки. Удобнее всего это делать рюмкой. Должны получиться мясные подушечки в форме гнездышка.
  2. Лук и грибы обжариваем на сковороде с растительным маслом и кусочком сливочного масла. Гнездышки выкладываем на противень. Внутрь каждого кладем ложкой грибную начинку. Смазываем все сметаной, присыпаем зеленью и натертым сыром.
  3. Выпекаем 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Это простая, ароматная и вкусная закуска, которая не оставит никого безразличным. Просто как сочные конвертики из лаваша.

Теги:
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