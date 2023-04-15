Чтобы за ушами лещало: готовим бюджетную закуску "Мясные гнезда" с грибочками

Мясные гнездышки с грибной начинкой под сыром – идеальное сочетание вкусов

Приготовьте мясные гнезда. Это вкусное сочетание курицы с грибами под творогом. Можно использовать даже готовый фарш для котлет.

Идеальный вариант на обед или ужин. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе

1 яйцо

1 ч. л. паприки

2/3 ч. л. сухого чеснока

соль, перец

1 луковица

250 г шампиньонов

150 г сыра

30 г сметаны

зелень по вкусу

Способ приготовления:

Смешиваем фарш с яйцом, солью, перцем и другими специями. Тщательно отбиваем его об дно миски руками и ставим в холодильник на 20 минут. После этого формируем из фарша шарики, как на котлету. Посреди шариков делаем ямки. Удобнее всего это делать рюмкой. Должны получиться мясные подушечки в форме гнездышка. Лук и грибы обжариваем на сковороде с растительным маслом и кусочком сливочного масла. Гнездышки выкладываем на противень. Внутрь каждого кладем ложкой грибную начинку. Смазываем все сметаной, присыпаем зеленью и натертым сыром. Выпекаем 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Это простая, ароматная и вкусная закуска, которая не оставит никого безразличным. Просто как сочные конвертики из лаваша.