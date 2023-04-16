Вкусно, за уши не оттянешь: быстрый рецепт праздничного салата
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Куриные салаты – это вкусно и полезно. Особенно, если нежная курочка сочетается с разными овощами. Многообразие рецептов позволит вам создать вкуснейшие полезные блюда.
Сегодня попробуем салат, который готовили еще наши бабушки. "Главред" утверждает, что от этого салата близкие придут в восторг.
Как приготовить салат с курицей и овощами "Райское наслаждение"
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт;
- фасоль красная – 100 гр;
- сыр твердый – 100 гр;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- чеснок – по вкусу;
- огурцы – 2 шт свежие;
- майонез или греческий йогурт;
- укроп, петрушка — по вкусу;
- черный хлеб – 2 кусочка для гренок.
Способ приготовления:
- Куриное филе отварите с лавровым листом, остудите и порежьте кубиками. Можно разобрать на волокна.
- Чеснок натрите ломтиками черного хлеба и порежьте на кубики.
- В сковороду переложите кубики из хлеба, добавьте немного растительного масла и соли. Хорошо перемешайте и обжарьте гренки из черного хлеба.
- Огурцы почистите от кожуры и порежьте кусочками.
- В большой тарелке смешайте огурцы, куриное филе, кукурузу, фасоль.
- Сыр нарежьте небольшими кубиками и добавьте в салат.
- Заправьте салат домашним майонезом или греческим йогуртом, посыпьте зеленью и перемешайте.
Если вы избегаете майонеза в блюдах, предлагаем вам достойную альтернативу — домашние соусы. Сделать вы их можете сами дома.