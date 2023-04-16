Укр

Вкусно, за уши не оттянешь: быстрый рецепт праздничного салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат с курицей и овощами
Салат с курицей и овощами. Фото smakotainfo.com

Вы влюбитесь в это блюдо

Куриные салаты – это вкусно и полезно. Особенно, если нежная курочка сочетается с разными овощами. Многообразие рецептов позволит вам создать вкуснейшие полезные блюда.

Сегодня попробуем салат, который готовили еще наши бабушки. "Главред" утверждает, что от этого салата близкие придут в восторг.

Как приготовить салат с курицей и овощами "Райское наслаждение"

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт;
  • фасоль красная – 100 гр;
  • сыр твердый – 100 гр;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • чеснок – по вкусу;
  • огурцы – 2 шт свежие;
  • майонез или греческий йогурт;
  • укроп, петрушка — по вкусу;
  • черный хлеб – 2 кусочка для гренок.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварите с лавровым листом, остудите и порежьте кубиками. Можно разобрать на волокна.
  2. Чеснок натрите ломтиками черного хлеба и порежьте на кубики.
  3. В сковороду переложите кубики из хлеба, добавьте немного растительного масла и соли. Хорошо перемешайте и обжарьте гренки из черного хлеба.
  4. Огурцы почистите от кожуры и порежьте кусочками.
  5. В большой тарелке смешайте огурцы, куриное филе, кукурузу, фасоль.
  6. Сыр нарежьте небольшими кубиками и добавьте в салат.
  7. Заправьте салат домашним майонезом или греческим йогуртом, посыпьте зеленью и перемешайте.

Если вы избегаете майонеза в блюдах, предлагаем вам достойную альтернативу — домашние соусы. Сделать вы их можете сами дома.

Теги:
#Рецепт #Салат #Готовим дома #рецепты на Пасху