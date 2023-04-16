Вкусно, за уши не оттянешь: быстрый рецепт праздничного салата

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Куриные салаты – это вкусно и полезно. Особенно, если нежная курочка сочетается с разными овощами. Многообразие рецептов позволит вам создать вкуснейшие полезные блюда.

Сегодня попробуем салат, который готовили еще наши бабушки. "Главред" утверждает, что от этого салата близкие придут в восторг.

Как приготовить салат с курицей и овощами "Райское наслаждение"

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт;

фасоль красная – 100 гр;

сыр твердый – 100 гр;

кукуруза консервированная — 1 банка;

чеснок – по вкусу;

огурцы – 2 шт свежие;

майонез или греческий йогурт;

укроп, петрушка — по вкусу;

черный хлеб – 2 кусочка для гренок.

Способ приготовления:

Куриное филе отварите с лавровым листом, остудите и порежьте кубиками. Можно разобрать на волокна. Чеснок натрите ломтиками черного хлеба и порежьте на кубики. В сковороду переложите кубики из хлеба, добавьте немного растительного масла и соли. Хорошо перемешайте и обжарьте гренки из черного хлеба. Огурцы почистите от кожуры и порежьте кусочками. В большой тарелке смешайте огурцы, куриное филе, кукурузу, фасоль. Сыр нарежьте небольшими кубиками и добавьте в салат. Заправьте салат домашним майонезом или греческим йогуртом, посыпьте зеленью и перемешайте.

Если вы избегаете майонеза в блюдах, предлагаем вам достойную альтернативу — домашние соусы. Сделать вы их можете сами дома.