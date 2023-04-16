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Потрясающие закуски за пару гривен - то, что вам нужно на праздничный стол

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Лучшая закуска к празднику - фаршированные яйца
Лучшая закуска к празднику - фаршированные яйца. Фото kolizhanka.com.ua

Оригинально, сытно и быстро

Сегодня в Украине отмечается один из самых главных христианских праздников — Пасха. На праздничном столе традиционно должны быть паска, пасхальные яйца и мясные продукты.

Предлагаем разнообразить пасхальный стол простыми, но невероятно вкусными закусками. Uaportal утверждает: для того, чтобы их приготовить, понадобиться совсем немного времени, но блюда обязательно всем понравятся.

Как приготовить фаршированные грибы с сыром и медом

Ингредиенты:

  • большие шампиньоны – 16 шт;
  • жидкий мед – 100 г;
  • твердый сыр – 400 г;
  • оливковое масло;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Включите духовку на температуру 180 градусов.
  2. Пока духовка будет разогреваться, промойте грибы и удалите ножки, оставив целые шапочки. В шапочку нужно налить немного меда, добавить несколько ложек тертого твердого сыра.
  3. Такие заготовки следует переложить на противень, посолить, поперчить и сбрызнуть растительным маслом. Выпекать следует 10 минут.

Фаршированные яйца с горчицей

Ингредиенты:

  1. яйца – 6 шт;
  2. майонез – 2 ст. л;
  3. горчица – 1 ч. л;
  4. соль, перец;
  5. молотая паприка;
  6. листья петрушки.

Способ приготовления:

  1. Сварите яйца, остудите, почистите и разрежьте пополам.
  2. С каждой половинки нужно осторожно удалить желтки, растолочь и смешать с майонезом, горчицей и специями.
  3. Полученной смесью следует начинить белки, после чего закуску нужно украсить листьями петрушки.

Мы ранее писали, что нужно добавить в воду при варке, чтобы яйца не разбились. Вам поможет один ингредиент.

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