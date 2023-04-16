Потрясающие закуски за пару гривен - то, что вам нужно на праздничный стол
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Оригинально, сытно и быстро
Сегодня в Украине отмечается один из самых главных христианских праздников — Пасха. На праздничном столе традиционно должны быть паска, пасхальные яйца и мясные продукты.
Предлагаем разнообразить пасхальный стол простыми, но невероятно вкусными закусками. Uaportal утверждает: для того, чтобы их приготовить, понадобиться совсем немного времени, но блюда обязательно всем понравятся.
Как приготовить фаршированные грибы с сыром и медом
Ингредиенты:
- большие шампиньоны – 16 шт;
- жидкий мед – 100 г;
- твердый сыр – 400 г;
- оливковое масло;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Включите духовку на температуру 180 градусов.
- Пока духовка будет разогреваться, промойте грибы и удалите ножки, оставив целые шапочки. В шапочку нужно налить немного меда, добавить несколько ложек тертого твердого сыра.
- Такие заготовки следует переложить на противень, посолить, поперчить и сбрызнуть растительным маслом. Выпекать следует 10 минут.
Фаршированные яйца с горчицей
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт;
- майонез – 2 ст. л;
- горчица – 1 ч. л;
- соль, перец;
- молотая паприка;
- листья петрушки.
Способ приготовления:
- Сварите яйца, остудите, почистите и разрежьте пополам.
- С каждой половинки нужно осторожно удалить желтки, растолочь и смешать с майонезом, горчицей и специями.
- Полученной смесью следует начинить белки, после чего закуску нужно украсить листьями петрушки.
Мы ранее писали, что нужно добавить в воду при варке, чтобы яйца не разбились. Вам поможет один ингредиент.