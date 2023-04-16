Потрясающие закуски за пару гривен - то, что вам нужно на праздничный стол

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Сегодня в Украине отмечается один из самых главных христианских праздников — Пасха. На праздничном столе традиционно должны быть паска, пасхальные яйца и мясные продукты.

Предлагаем разнообразить пасхальный стол простыми, но невероятно вкусными закусками. Uaportal утверждает: для того, чтобы их приготовить, понадобиться совсем немного времени, но блюда обязательно всем понравятся.

Как приготовить фаршированные грибы с сыром и медом

Ингредиенты:

большие шампиньоны – 16 шт;

жидкий мед – 100 г;

твердый сыр – 400 г;

оливковое масло;

соль, перец.

Способ приготовления:

Включите духовку на температуру 180 градусов. Пока духовка будет разогреваться, промойте грибы и удалите ножки, оставив целые шапочки. В шапочку нужно налить немного меда, добавить несколько ложек тертого твердого сыра. Такие заготовки следует переложить на противень, посолить, поперчить и сбрызнуть растительным маслом. Выпекать следует 10 минут.

Фаршированные яйца с горчицей

Ингредиенты:

яйца – 6 шт; майонез – 2 ст. л; горчица – 1 ч. л; соль, перец; молотая паприка; листья петрушки.

Способ приготовления:

Сварите яйца, остудите, почистите и разрежьте пополам. С каждой половинки нужно осторожно удалить желтки, растолочь и смешать с майонезом, горчицей и специями. Полученной смесью следует начинить белки, после чего закуску нужно украсить листьями петрушки.

Мы ранее писали, что нужно добавить в воду при варке, чтобы яйца не разбились. Вам поможет один ингредиент.