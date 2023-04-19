Вы больше не прикоснетесь к чипсам: рецепт хрустящих картофельных кубиков

Немного времени — и отличная закуска готова

Картофель — овощ универсальный. Сколько блюд из него существует – и не перечесть: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, и даже картофельная пицца.

Сегодня мы приготовим необычную закуску — картофельные кубики по рецепту Shuba. Их можно подавать как гарнир к мясу или рыбе. Простое в приготовлении блюдо точно придется вам по душе.

Как приготовить картофельные кубики

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 3 шт.;

рисовая мука — 25 г;

крахмал кукурузный — 25 г;

сахар — 15 г;

дрожжи сухие — 3 г;

соль — 1/2 ч. л.;

масло подсолнечное — 200 мл;

петрушка — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите, промойте и нарежьте картофель кусочками. Отварите в подсоленной воде в течение 15 минут до мягкости. Сделайте пюре, смешайте его с сахаром, солью, кукурузным крахмалом, дрожжами и рисовой мукой. Замесите плотное тесто, по желанию можно добавить измельченную петрушку. Поместите картофельную смесь в герметичный пакет и раскатайте его качалкой в квадратный или прямоугольный пласт. Удалите пакет и нарежьте тесто небольшими квадратиками. Обжаривайте квадратики в раскаленном масле 2-3 минуты, чтобы они стали золотистыми и хрустящими. Переверните их на другую сторону и жарьте еще 1-2 минуты. Выложите картофельные кубики на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир

Кушать их можно самостоятельно или с любимым соусом. Прекрасное бюджетное блюдо, которое не требует много хлопот.