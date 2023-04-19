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Вы больше не прикоснетесь к чипсам: рецепт хрустящих картофельных кубиков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Картофельные кубики - отличная альтернатива чипсам
Картофельные кубики - отличная альтернатива чипсам. Фото shuba.life

Немного времени — и отличная закуска готова

Картофель — овощ универсальный. Сколько блюд из него существует – и не перечесть: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, и даже картофельная пицца.

Сегодня мы приготовим необычную закуску — картофельные кубики по рецепту Shuba. Их можно подавать как гарнир к мясу или рыбе. Простое в приготовлении блюдо точно придется вам по душе.

Как приготовить картофельные кубики

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 3 шт.;
  • рисовая мука — 25 г;
  • крахмал кукурузный — 25 г;
  • сахар — 15 г;
  • дрожжи сухие — 3 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • масло подсолнечное — 200 мл;
  • петрушка — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите, промойте и нарежьте картофель кусочками. Отварите в подсоленной воде в течение 15 минут до мягкости.
  2. Сделайте пюре, смешайте его с сахаром, солью, кукурузным крахмалом, дрожжами и рисовой мукой. Замесите плотное тесто, по желанию можно добавить измельченную петрушку.
  3. Поместите картофельную смесь в герметичный пакет и раскатайте его качалкой в квадратный или прямоугольный пласт. Удалите пакет и нарежьте тесто небольшими квадратиками.
  4. Обжаривайте квадратики в раскаленном масле 2-3 минуты, чтобы они стали золотистыми и хрустящими. Переверните их на другую сторону и жарьте еще 1-2 минуты.
  5. Выложите картофельные кубики на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир

Кушать их можно самостоятельно или с любимым соусом. Прекрасное бюджетное блюдо, которое не требует много хлопот.

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