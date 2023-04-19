Вы больше не прикоснетесь к чипсам: рецепт хрустящих картофельных кубиков
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Немного времени — и отличная закуска готова
Картофель — овощ универсальный. Сколько блюд из него существует – и не перечесть: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай, и даже картофельная пицца.
Сегодня мы приготовим необычную закуску — картофельные кубики по рецепту Shuba. Их можно подавать как гарнир к мясу или рыбе. Простое в приготовлении блюдо точно придется вам по душе.
Как приготовить картофельные кубики
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 3 шт.;
- рисовая мука — 25 г;
- крахмал кукурузный — 25 г;
- сахар — 15 г;
- дрожжи сухие — 3 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- масло подсолнечное — 200 мл;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите, промойте и нарежьте картофель кусочками. Отварите в подсоленной воде в течение 15 минут до мягкости.
- Сделайте пюре, смешайте его с сахаром, солью, кукурузным крахмалом, дрожжами и рисовой мукой. Замесите плотное тесто, по желанию можно добавить измельченную петрушку.
- Поместите картофельную смесь в герметичный пакет и раскатайте его качалкой в квадратный или прямоугольный пласт. Удалите пакет и нарежьте тесто небольшими квадратиками.
- Обжаривайте квадратики в раскаленном масле 2-3 минуты, чтобы они стали золотистыми и хрустящими. Переверните их на другую сторону и жарьте еще 1-2 минуты.
- Выложите картофельные кубики на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир
Кушать их можно самостоятельно или с любимым соусом. Прекрасное бюджетное блюдо, которое не требует много хлопот.