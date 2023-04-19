Будут хрустящие и нежные: нереально вкусный маринад для куриных ножек

Маринад для куриных ножек на гриле

Рассказываем о простом и немного пикантном маринаде, что идеально подойдет к куриным ножкам. Он понравится вам, если классический медовый маринад для курятины для вас слишком сладкий.

Смесь специй придает куриному мясу пряный аромат и острый вкус, а лимонный сок выгодно уравновешивает кислотность травы. Рецептом поделились на портале "Шуба".

Ингредиенты:

Куриные ножки — 800 г

Чеснок, зубчики — 3 шт.

Оливковое масло – 50 мл

Сок лимонный — 30 мл

Паприка – 1 ч. л.

Молотый кориандр – 1 ч. л.

Перец чили – 0.5 ч. л.

Соль

Способ приготовления:

Ножки моем, зачищаем от желтой кожи у сустава, просматриваем, нет ли остатков перьев и обсушиваем на салфетке. Чеснок чистим и нарезаем или пропускаем через пресс. Все ингредиенты соединяем в большой миске, хорошо перемешиваем. Кладем мясо в смесь и снова перемешиваем. Можно использовать зип-пакет.

Мясо следует мариновать минимум пол часа или, если есть возможность, поставить его на ночь в холодильник. К ножкам, приготовленным в этом маринаде, попробуйте нереальный ореховый соус.