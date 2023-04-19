Будут хрустящие и нежные: нереально вкусный маринад для куриных ножек
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Маринад для куриных ножек на гриле
Рассказываем о простом и немного пикантном маринаде, что идеально подойдет к куриным ножкам. Он понравится вам, если классический медовый маринад для курятины для вас слишком сладкий.
Смесь специй придает куриному мясу пряный аромат и острый вкус, а лимонный сок выгодно уравновешивает кислотность травы. Рецептом поделились на портале "Шуба".
Ингредиенты:
- Куриные ножки — 800 г
- Чеснок, зубчики — 3 шт.
- Оливковое масло – 50 мл
- Сок лимонный — 30 мл
- Паприка – 1 ч. л.
- Молотый кориандр – 1 ч. л.
- Перец чили – 0.5 ч. л.
- Соль
Способ приготовления:
- Ножки моем, зачищаем от желтой кожи у сустава, просматриваем, нет ли остатков перьев и обсушиваем на салфетке. Чеснок чистим и нарезаем или пропускаем через пресс.
- Все ингредиенты соединяем в большой миске, хорошо перемешиваем. Кладем мясо в смесь и снова перемешиваем. Можно использовать зип-пакет.
Мясо следует мариновать минимум пол часа или, если есть возможность, поставить его на ночь в холодильник. К ножкам, приготовленным в этом маринаде, попробуйте нереальный ореховый соус.