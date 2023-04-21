Картофель с фасолью и овощами: рецепт сытного обеда от шеф-повара
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Таким блюдом вы точно удивите своих близких
Картофель – один из главных ингредиентов современных хозяек. Из нее готовят супы, и блины, и салаты и гарниры, и, конечно, всевозможные горячие блюда на второе. Любые из них получаются вкусными и очень сытными.
Пюре – это одно из самых простых блюд из картофеля. Вместе с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко попробуем сегодня его приготовить. Но не обычный картофель, а с маком и фасолью. Каждый ингредиент добавляет особую текстуру, и все вместе они превращаются просто в незабываемое блюдо.
Как приготовить пюре с маком и фасолью
Ингредиенты:
- 3-4 картофеля
- ½ стакана фасоли;
- 1 лавровый лист;
- 2 горошины душистого перца;
- 3 ст. л. мака;
- 50 г сливочного масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Почистите и нарежьте 3-4 картофелины. Закиньте их в сотейник с подсоленной водой и сварите. Для аромата добавьте лавровый лист и ароматный перец.
- В другой кастрюле сварите фасоль. По готовности слейте отвар. При желании можете взять консервированную красную фасоль.
- Отвар из картофеля слейте в чашку (он вам еще понадобится), а из сотейника выложите лавровый лист и перец.
- Закиньте всю фасоль в картофель, туда же положите сливочное масло и засыпьте мак.
- Хорошо перетрите картофель, чтобы все ингредиенты размялись. Регулируйте густоту пюре отваром картофеля, который вы отставили в чашке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить картофель в супе. У вас получатся не менее вкусные первые блюда.