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Картофель с фасолью и овощами: рецепт сытного обеда от шеф-повара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Классический картофель, но с новыми нотками
Классический картофель, но с новыми нотками. Фото klopotenko.com

Таким блюдом вы точно удивите своих близких

Картофель – один из главных ингредиентов современных хозяек. Из нее готовят супы, и блины, и салаты и гарниры, и, конечно, всевозможные горячие блюда на второе. Любые из них получаются вкусными и очень сытными.

Пюре – это одно из самых простых блюд из картофеля. Вместе с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко попробуем сегодня его приготовить. Но не обычный картофель, а с маком и фасолью. Каждый ингредиент добавляет особую текстуру, и все вместе они превращаются просто в незабываемое блюдо.

Как приготовить пюре с маком и фасолью

Ингредиенты:

  • 3-4 картофеля
  • ½ стакана фасоли;
  • 1 лавровый лист;
  • 2 горошины душистого перца;
  • 3 ст. л. мака;
  • 50 г сливочного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Почистите и нарежьте 3-4 картофелины. Закиньте их в сотейник с подсоленной водой и сварите. Для аромата добавьте лавровый лист и ароматный перец.
  2. В другой кастрюле сварите фасоль. По готовности слейте отвар. При желании можете взять консервированную красную фасоль.
  3. Отвар из картофеля слейте в чашку (он вам еще понадобится), а из сотейника выложите лавровый лист и перец.
  4. Закиньте всю фасоль в картофель, туда же положите сливочное масло и засыпьте мак.
  5. Хорошо перетрите картофель, чтобы все ингредиенты размялись. Регулируйте густоту пюре отваром картофеля, который вы отставили в чашке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить картофель в супе. У вас получатся не менее вкусные первые блюда.

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#Рецепт #Картофель #Пюре #Готовим дома