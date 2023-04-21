Картофель с фасолью и овощами: рецепт сытного обеда от шеф-повара

Таким блюдом вы точно удивите своих близких

Картофель – один из главных ингредиентов современных хозяек. Из нее готовят супы, и блины, и салаты и гарниры, и, конечно, всевозможные горячие блюда на второе. Любые из них получаются вкусными и очень сытными.

Пюре – это одно из самых простых блюд из картофеля. Вместе с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко попробуем сегодня его приготовить. Но не обычный картофель, а с маком и фасолью. Каждый ингредиент добавляет особую текстуру, и все вместе они превращаются просто в незабываемое блюдо.

Как приготовить пюре с маком и фасолью

Ингредиенты:

3-4 картофеля

½ стакана фасоли;

1 лавровый лист;

2 горошины душистого перца;

3 ст. л. мака;

50 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Почистите и нарежьте 3-4 картофелины. Закиньте их в сотейник с подсоленной водой и сварите. Для аромата добавьте лавровый лист и ароматный перец. В другой кастрюле сварите фасоль. По готовности слейте отвар. При желании можете взять консервированную красную фасоль. Отвар из картофеля слейте в чашку (он вам еще понадобится), а из сотейника выложите лавровый лист и перец. Закиньте всю фасоль в картофель, туда же положите сливочное масло и засыпьте мак. Хорошо перетрите картофель, чтобы все ингредиенты размялись. Регулируйте густоту пюре отваром картофеля, который вы отставили в чашке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить картофель в супе. У вас получатся не менее вкусные первые блюда.