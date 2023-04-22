Бессовестно дешево и нереально вкусно: рецепт пасты с моцареллой и томатами

Чувствуете, как от блюда веет Италией?

Макароны есть на каждой кухне. Из них можно приготовить невероятное количество разнообразных блюд – от макарон по-флотски до необычного плова.

Сегодня мы попробуем приготовить их с томатами и сыром моцарелла по рецепту Сook.net.ua. Это оригинальная и вкусная идея для сытного и простого обеда или ужина. Сочетание помидор и моцареллы напоминает нам Италию, не правда ли?

Как приготовить макароны с томатами и сыром моцарелла

Ингредиенты:

пачка макарон;

масло оливковое – 4 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

томаты свежие – 4 шт.;

веточка винограда;

молоко – 100 мл;

моцарелла – 3 небольших шарика;

свежие листья мяты, базилика.

Способ приготовления:

Макароны отварить и промыть. В кастрюле оставить небольшое количество воды. Масло нагреть и обжарить в нем виноград, свежие томаты. Добавить небольшое количество томатной пасты. Через 2 минуты в кастрюлю влить молоко, добавить сыр и накрыть крышкой на 2 минуты. В заправку добавить мяту с базиликом. Макароны выложить на широкую тарелку, сверху добавить томатно-сырную массу. Блюдо готово, можете наслаждаться потрясающим вкусом.

Кстати, итальянцы поделились, как правильно готовить пасту. С этими секретами ваше блюдо будет просто идеальным.