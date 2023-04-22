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Бессовестно дешево и нереально вкусно: рецепт пасты с моцареллой и томатами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Блюдо придется по вкусу всем
Блюдо придется по вкусу всем. Фото cook.net.ua

Чувствуете, как от блюда веет Италией?

Макароны есть на каждой кухне. Из них можно приготовить невероятное количество разнообразных блюд – от макарон по-флотски до необычного плова.

Сегодня мы попробуем приготовить их с томатами и сыром моцарелла по рецепту Сook.net.ua. Это оригинальная и вкусная идея для сытного и простого обеда или ужина. Сочетание помидор и моцареллы напоминает нам Италию, не правда ли?

Как приготовить макароны с томатами и сыром моцарелла

Ингредиенты:

  • пачка макарон;
  • масло оливковое – 4 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • томаты свежие – 4 шт.;
  • веточка винограда;
  • молоко – 100 мл;
  • моцарелла – 3 небольших шарика;
  • свежие листья мяты, базилика.

Способ приготовления:

  1. Макароны отварить и промыть. В кастрюле оставить небольшое количество воды.
  2. Масло нагреть и обжарить в нем виноград, свежие томаты. Добавить небольшое количество томатной пасты.
  3. Через 2 минуты в кастрюлю влить молоко, добавить сыр и накрыть крышкой на 2 минуты.
  4. В заправку добавить мяту с базиликом.
  5. Макароны выложить на широкую тарелку, сверху добавить томатно-сырную массу. Блюдо готово, можете наслаждаться потрясающим вкусом.

Кстати, итальянцы поделились, как правильно готовить пасту. С этими секретами ваше блюдо будет просто идеальным.

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#Рецепт #Макароны #Готовим дома