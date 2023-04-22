Бессовестно дешево и нереально вкусно: рецепт пасты с моцареллой и томатами
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Чувствуете, как от блюда веет Италией?
Макароны есть на каждой кухне. Из них можно приготовить невероятное количество разнообразных блюд – от макарон по-флотски до необычного плова.
Сегодня мы попробуем приготовить их с томатами и сыром моцарелла по рецепту Сook.net.ua. Это оригинальная и вкусная идея для сытного и простого обеда или ужина. Сочетание помидор и моцареллы напоминает нам Италию, не правда ли?
Как приготовить макароны с томатами и сыром моцарелла
Ингредиенты:
- пачка макарон;
- масло оливковое – 4 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- томаты свежие – 4 шт.;
- веточка винограда;
- молоко – 100 мл;
- моцарелла – 3 небольших шарика;
- свежие листья мяты, базилика.
Способ приготовления:
- Макароны отварить и промыть. В кастрюле оставить небольшое количество воды.
- Масло нагреть и обжарить в нем виноград, свежие томаты. Добавить небольшое количество томатной пасты.
- Через 2 минуты в кастрюлю влить молоко, добавить сыр и накрыть крышкой на 2 минуты.
- В заправку добавить мяту с базиликом.
- Макароны выложить на широкую тарелку, сверху добавить томатно-сырную массу. Блюдо готово, можете наслаждаться потрясающим вкусом.
Кстати, итальянцы поделились, как правильно готовить пасту. С этими секретами ваше блюдо будет просто идеальным.