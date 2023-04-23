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Невероятный салат с грузинскими нотками: гости оближут тарелку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Гранат придает салату изящных грузинских ноток
Гранат придает салату изящных грузинских ноток. Фото shutterstock.com

Блюдо получается очень вкусным, а готовится просто

Рассказываем об интересном салате с гранатом, который идеально подходит к праздничному столу. Гости будут в восторге от того, как между собой смешиваются ингредиенты. В состав салата входят грецкие орехи. Если у вас нет специального девайса для их шелушения, есть способы, как почистить орехи без него.

Дольше всего в этом салате – мясо, которое нужно отварить. А дальнейшая сборка почти молниеносная. О рецепте рассказали на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • отварная говядина – 600 гр.;
  • грецкий орех — 150 гр.;
  • хмели-суннели — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана и майонез – по 100 гр.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • чернослив – 100 гр.;
  • зерна граната — 50-100 гр.

Приготовление:

  1. Говядина должна отвариться до полной готовности так, чтобы мясо можно было разобрать на волокна пальцами. Мясо должно остыть до комнатной температуры.
  2. Грецкий орех измельчаем в блендере или нарезаем ножом. Добавляем его в мясо, отложив небольшое количество.
  3. Добавляем натертый чеснок, хмели-сунели, соль, а также смесь майонеза и сметаны. Все перемешиваем. Нарезаем чернослив.
  4. Салат собираем слоями – сначала выкладываем примерно 30% мяса, затем чернослив, немного зерен граната, снова мясо и т.д.
  5. Готовый салат украшаем остатками орехов и зернами граната.

Он получается очень сытным и вкусным. И, просто как салат "Гранатовый браслет", нарядно смотрится на столе.

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#Рецепт #Салат #Гранат