Невероятный салат с грузинскими нотками: гости оближут тарелку
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Блюдо получается очень вкусным, а готовится просто
Рассказываем об интересном салате с гранатом, который идеально подходит к праздничному столу. Гости будут в восторге от того, как между собой смешиваются ингредиенты. В состав салата входят грецкие орехи. Если у вас нет специального девайса для их шелушения, есть способы, как почистить орехи без него.
Дольше всего в этом салате – мясо, которое нужно отварить. А дальнейшая сборка почти молниеносная. О рецепте рассказали на портале Ukr.Media.
Ингредиенты:
- отварная говядина – 600 гр.;
- грецкий орех — 150 гр.;
- хмели-суннели — 1 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана и майонез – по 100 гр.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- чернослив – 100 гр.;
- зерна граната — 50-100 гр.
Приготовление:
- Говядина должна отвариться до полной готовности так, чтобы мясо можно было разобрать на волокна пальцами. Мясо должно остыть до комнатной температуры.
- Грецкий орех измельчаем в блендере или нарезаем ножом. Добавляем его в мясо, отложив небольшое количество.
- Добавляем натертый чеснок, хмели-сунели, соль, а также смесь майонеза и сметаны. Все перемешиваем. Нарезаем чернослив.
- Салат собираем слоями – сначала выкладываем примерно 30% мяса, затем чернослив, немного зерен граната, снова мясо и т.д.
- Готовый салат украшаем остатками орехов и зернами граната.
Он получается очень сытным и вкусным. И, просто как салат "Гранатовый браслет", нарядно смотрится на столе.