Невероятный салат с грузинскими нотками: гости оближут тарелку

Блюдо получается очень вкусным, а готовится просто

Рассказываем об интересном салате с гранатом, который идеально подходит к праздничному столу. Гости будут в восторге от того, как между собой смешиваются ингредиенты. В состав салата входят грецкие орехи. Если у вас нет специального девайса для их шелушения, есть способы, как почистить орехи без него.

Дольше всего в этом салате – мясо, которое нужно отварить. А дальнейшая сборка почти молниеносная. О рецепте рассказали на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

отварная говядина – 600 гр.;

грецкий орех — 150 гр.;

хмели-суннели — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана и майонез – по 100 гр.;

соль – 0,5 ч. л.;

чернослив – 100 гр.;

зерна граната — 50-100 гр.

Приготовление:

Говядина должна отвариться до полной готовности так, чтобы мясо можно было разобрать на волокна пальцами. Мясо должно остыть до комнатной температуры. Грецкий орех измельчаем в блендере или нарезаем ножом. Добавляем его в мясо, отложив небольшое количество. Добавляем натертый чеснок, хмели-сунели, соль, а также смесь майонеза и сметаны. Все перемешиваем. Нарезаем чернослив. Салат собираем слоями – сначала выкладываем примерно 30% мяса, затем чернослив, немного зерен граната, снова мясо и т.д. Готовый салат украшаем остатками орехов и зернами граната.

Он получается очень сытным и вкусным. И, просто как салат "Гранатовый браслет", нарядно смотрится на столе.