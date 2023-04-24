Вместо печенья: быстрые сладкие бутерброды — дети в восторге от них

Прекрасная замена магазинным лакомствам

Конфеты, печенье и торты из магазина можно заменить домашними вкусностями. Но у современного человека обычно посреди недели нет времени готовить, скажем, шоколадный торт. Поэтому рассказываем о быстром и бюджетном рецепте сладостей.

Речь идет о сладких бутербродах, имеющих все шансы стать полноценной заменой магазинным лакомствам. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

куриные яйца — 2 шт

сахарная пудра – 2 ч. л.

батон

яблоко

Способ приготовления:

Отделяем желток от белка. Понадобятся именно белки. Их нужно сбить с сахарной пудрой в пену. Количество сахара регулируем по собственному вкусу. Батон нарезаем ломтиками, чистим и натираем яблоко. На каждый кусочек хлеба выкладываем натертое или нарезанное на слайсы яблоко, а сверху заливаем пеной из белка. Теперь отправляем их готовиться в микроволновку или разогретую духовку. Важно, если это микроволновка, выставить максимальную мощность.

Сладкие фруктовые бутерброды готовятся около 10-15 минут в духовке. Прекрасно смакуют с имбирным чаем.