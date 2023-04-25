Такое не попробуете в ближайшем ресторане: необычный рецепт салата в банане
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Немного фантазии — и комплименты от гостей обеспечены
Отварной говяжий язык считается деликатесом. Он очень вкусный, нежный, питательный и отлично является отличным ингредиентом для салатов.
Сегодня мы и приготовим один из таких блюд. Cалат из языка, яиц, оливок и майонеза в банане по рецепту Shuba не только имеет необычный вид, но и отличный вкус. Сочетание сладких и соленых ингредиентов — главное в этом блюде. Правильный контраст между нейтральными яйцами и языком, сладким бананом, солоноватыми оливками и пикантным майонезом удивит ваши вкусовые рецепторы.
Как приготовить салат в банане
Ингредиенты на 4 порции:
- банан — 2 шт.;
- говяжий язык — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- оливки без косточек — 40 г;
- майонез — 100 г;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Язык помойте и сварите в подсоленной воде в течение 60 минут. Затем облейте холодной водой, очистите и измельчите.
- Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и мелко нарежьте. Оливки нарежьте кружочками.
- Бананы помойте, обсушите, разрежьте вдоль пополам. Достаньте мякоть и нарежьте кубиками.
- Соедините язык, яйца, бананы, оливки, майонез. Посолите, поперчите и перемешайте. Начините салатом банановые "лодочки", украсьте оливками и зеленью.
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