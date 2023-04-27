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Гости выстроятся в очередь: рецепт нежнейшего паштета из печени

Автор
Мария Дума Мария Дума
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С таким паштетом бутерброды будут невероятными
С таким паштетом бутерброды будут невероятными. Фото Їсти

Простой и быстрый рецепт

Паштет из печени — это блюдо, почти не имеющее специфического привкуса, поэтому его часто едят даже люди, которые обычно не в восторге от субпродуктов. Им бы не понравились, например, котлеты из печени.

Из куриной печени всегда выходит очень нежный паштет, который отлично дополнит любой бутерброд. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 1 кг;
  • куриный бульон – 500 мл;
  • лук – 4 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • сливки (жирность 33%) – 250 мл;
  • подсолнечное масло – 30 мл;
  • сливочное масло – 50 мл;
  • сахар – 1,5 ст. л.;
  • соль и перец.

Способ приготовления:

  1. Подготавливаем печень. Лук и морковь очищаем и нарезаем кубиками. Для пассировки овощей выбираем сковороду с высокими бортиками. Ставим ее на средний огонь и выкладываем кусок сливочного или немного растительного масла. Сначала обжариваем лук, а затем морковь.
  2. Когда лук приобрел золотистый оттенок, а морковь стала мягкой, выкладываем кусочки печени, солим и перчим. Печень и овощи обжариваем вместе 3-4 мин, а затем добавляем куриный бульон и тушим ингредиенты еще около 15 мин.
  3. Через 10 мин. к готовности вливаем сливки и добавляем сахар. Когда ингредиенты приготовятся, огонь выключаем и оставляем блюдо немного настояться.
  4. Блендером измельчаем все в однородную массу. Переводим в чистые баночки.

Паштет готов. Храните его в холодильнике. Но перед приготовлением обязательно узнайте, как правильно зачищать печень.

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#Рецепт #Печень #Паштет