Гости выстроятся в очередь: рецепт нежнейшего паштета из печени

Простой и быстрый рецепт

Паштет из печени — это блюдо, почти не имеющее специфического привкуса, поэтому его часто едят даже люди, которые обычно не в восторге от субпродуктов. Им бы не понравились, например, котлеты из печени.

Из куриной печени всегда выходит очень нежный паштет, который отлично дополнит любой бутерброд. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

куриная печень – 1 кг;

куриный бульон – 500 мл;

лук – 4 шт.;

морковь – 1 шт.;

сливки (жирность 33%) – 250 мл;

подсолнечное масло – 30 мл;

сливочное масло – 50 мл;

сахар – 1,5 ст. л.;

соль и перец.

Способ приготовления:

Подготавливаем печень. Лук и морковь очищаем и нарезаем кубиками. Для пассировки овощей выбираем сковороду с высокими бортиками. Ставим ее на средний огонь и выкладываем кусок сливочного или немного растительного масла. Сначала обжариваем лук, а затем морковь. Когда лук приобрел золотистый оттенок, а морковь стала мягкой, выкладываем кусочки печени, солим и перчим. Печень и овощи обжариваем вместе 3-4 мин, а затем добавляем куриный бульон и тушим ингредиенты еще около 15 мин. Через 10 мин. к готовности вливаем сливки и добавляем сахар. Когда ингредиенты приготовятся, огонь выключаем и оставляем блюдо немного настояться. Блендером измельчаем все в однородную массу. Переводим в чистые баночки.

Паштет готов. Храните его в холодильнике. Но перед приготовлением обязательно узнайте, как правильно зачищать печень.