Гости выстроятся в очередь: рецепт нежнейшего паштета из печени
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой и быстрый рецепт
Паштет из печени — это блюдо, почти не имеющее специфического привкуса, поэтому его часто едят даже люди, которые обычно не в восторге от субпродуктов. Им бы не понравились, например, котлеты из печени.
Из куриной печени всегда выходит очень нежный паштет, который отлично дополнит любой бутерброд. Рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- куриная печень – 1 кг;
- куриный бульон – 500 мл;
- лук – 4 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сливки (жирность 33%) – 250 мл;
- подсолнечное масло – 30 мл;
- сливочное масло – 50 мл;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- соль и перец.
Способ приготовления:
- Подготавливаем печень. Лук и морковь очищаем и нарезаем кубиками. Для пассировки овощей выбираем сковороду с высокими бортиками. Ставим ее на средний огонь и выкладываем кусок сливочного или немного растительного масла. Сначала обжариваем лук, а затем морковь.
- Когда лук приобрел золотистый оттенок, а морковь стала мягкой, выкладываем кусочки печени, солим и перчим. Печень и овощи обжариваем вместе 3-4 мин, а затем добавляем куриный бульон и тушим ингредиенты еще около 15 мин.
- Через 10 мин. к готовности вливаем сливки и добавляем сахар. Когда ингредиенты приготовятся, огонь выключаем и оставляем блюдо немного настояться.
- Блендером измельчаем все в однородную массу. Переводим в чистые баночки.
Паштет готов. Храните его в холодильнике. Но перед приготовлением обязательно узнайте, как правильно зачищать печень.