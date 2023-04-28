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Зачем Coca-Сola добавлять в маринад: рецепт куриных бедрышек, которые просто тают во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычное блюдо - бедрышки в маринаде с Coca-Сola
Необычное блюдо - бедрышки в маринаде с Coca-Сola. Фото life.liga.net

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Куриные бедрышки – вкусное и сытное блюдо. Они отлично гармонируют с любым гарниром – картофельным пюре, рисом и даже гречкой. Их можно приготовить на скорую руку, чтобы поесть дома или взять с собой на работу.

Маринадов к курице существует большое количество – на пиве, майонезе, кефире, сливках. Сегодня мы с Рixelinform поделимся с вами рецептом оригинального способа приготовления мяса в маринаде из Coca-Cola. Он универсален — такие бедрышки будут мягкими, нежными и сочными.

Как приготовить куриные бедра в маринаде из Coca-Cola

Ингредиенты:

  • 6 куриных бедрышек;
  • 0,5л. Coca-Cola;
  • 1 стакан муки;
  • 2 ч. л. соли;
  • 2 ч. л. томатной пасты;
  • 0,5 ч. л. сухой аджики;
  • 0,5 ч. л. чесночного порошка;
  • 0,5 ч. л. паприки;
  • 15 г розмарина;
  • 1 зубчик чеснока;
  • подсолнечное масло, черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриные бедрышки помойте, очистите от кожи и достаньте кости.
  2. Соедините чайную ложку соли и томатную пасту. Залейте смесь Coca-Cola и добавьте в нее очищенный и мелко нарезанный чеснок. Перемешайте, положите в массу окорочка.
  3. Сверху бросьте веточку розмарина и накройте емкость пищевой пленкой. Поставьте мясо в холодильник на 1-2 часа, после чего выложите окорочка на сито, чтобы вытекла лишняя жидкость.
  4. Для панировки смешайте муку, паприку, чеснок, перец, соль и сухую аджику.
  5. В смеси обваляйте бедра и обжарьте на подсолнечном масле до готовности.

Подавать куриные окорочка можно с любимым гарниром. Приятного аппетита.