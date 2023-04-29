Приготовьте раз и будете готовить постоянно: рецепт невероятных котлеток с сыром

Отрезаешь кусочек вилкой — и изнутри тянется горячий сыр

Есть без преувеличения множество способов приготовления домашних котлет. Это и котлеты в духовке, и котлеты с целым яйцом внутри, и еще масса рецептов.

А что если добавить сыр, который расплавится и будет тянуться? На портале gurman.co.ua поделились рецептом пышных котлет с сырной начинкой.

Ингредиенты:

550 г свинины;

130 г сыра (твердого);

яйцо;

лук;

три ложки молока;

специи: тмин, паприка, соль, перец.

Способ приготовления:

Луковицу и свинину прокручиваем на мясорубке, сыр трем на крупной стороне терки. В фарш добавляем яйцо, кладем все специи по вкусу. Также вливаем молоко и хорошо перемешиваем все ингредиенты. Для того чтобы сделать фарш более эластичным и мягким, его следует отбить. Для этого собираем фарш в один комочек и бросаем его в миску несколько раз. Это "выбьет" из массы пузырьки воздуха. Формируем котлеты. Кладем частицу фарша на ладонь тонким слоем, по центру выкладываем натертый сыр и закрываем фаршем так, чтобы получилась форма котлет с начинкой внутри. Полученные заготовки панируем в сухарях. Обжариваем котлетки с обеих сторон в подсолнечном масле до готовности.

Такие котлеты – невероятное второе блюдо. А еще их можно приготовить заранее и заморозить.