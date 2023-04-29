Приготовьте раз и будете готовить постоянно: рецепт невероятных котлеток с сыром
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Отрезаешь кусочек вилкой — и изнутри тянется горячий сыр
Есть без преувеличения множество способов приготовления домашних котлет. Это и котлеты в духовке, и котлеты с целым яйцом внутри, и еще масса рецептов.
А что если добавить сыр, который расплавится и будет тянуться? На портале gurman.co.ua поделились рецептом пышных котлет с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- 550 г свинины;
- 130 г сыра (твердого);
- яйцо;
- лук;
- три ложки молока;
- специи: тмин, паприка, соль, перец.
Способ приготовления:
- Луковицу и свинину прокручиваем на мясорубке, сыр трем на крупной стороне терки. В фарш добавляем яйцо, кладем все специи по вкусу. Также вливаем молоко и хорошо перемешиваем все ингредиенты.
- Для того чтобы сделать фарш более эластичным и мягким, его следует отбить. Для этого собираем фарш в один комочек и бросаем его в миску несколько раз. Это "выбьет" из массы пузырьки воздуха.
- Формируем котлеты. Кладем частицу фарша на ладонь тонким слоем, по центру выкладываем натертый сыр и закрываем фаршем так, чтобы получилась форма котлет с начинкой внутри.
- Полученные заготовки панируем в сухарях. Обжариваем котлетки с обеих сторон в подсолнечном масле до готовности.
Такие котлеты – невероятное второе блюдо. А еще их можно приготовить заранее и заморозить.