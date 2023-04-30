Бомбический ужин восхитит всю семью: восхитительный рецепт запеченных крылышек
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Хрустящее и аппетитное блюдо точно придется по вкусу всем
Курицу можно готовить как целиком, так и ее отдельные части. Многие предпочитают грудку или ножки, но есть и те, кому больше по душе крылышки. Конечно, мяса там меньше, чем в других частях, зато они получаются невероятно мягкими, сочными и нежными.
Поэтому сегодня мы приготовим запеченные с картофелем крылышки по рецепту Сook.net.ua. Это достаточно простое и быстрое в приготовлении блюдо для сытного ужина. Нежные ароматные куриные крылышки и рассыпчатый картофель отлично дополняют друг друга. Выходит очень питательно и вкусно, особенно, если подать с каким-нибудь свежим овощным салатом.
Как приготовить крылышки, запеченные с картофелем
Ингредиенты:
- крылышки куриные – 700 г;
- картофель — 450 г;
- масло сливочное — 30 г.
- Для маринада:
- майонез – 1 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- соус соевый – 1 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль — 1 г;
- перец — 1 г;
- карри — 1 р.
Способ приготовления:
- Приготовить соус из майонеза, горчицы, соевого соуса, выдавленного чеснока, соли, перца, карри.
- В соус поместить крылышки и оставить настаиваться минимум на 40 мин.
- Картофель очистить, помыть и нарезать вдоль 4 или 6 частей, поместить в крылышки.
- Небольшой противень смазать сливочным маслом. Выложить блюдо в форму.
- Запекайте 40 минут при температуре 190 градусов.
Отличить натуральное мясо от "химии" для этого блюда можно всего за полминуты. Достаточно лишь спички — и вы будете уверены в качестве продукции.