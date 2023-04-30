Бомбический ужин восхитит всю семью: восхитительный рецепт запеченных крылышек

Хрустящее и аппетитное блюдо точно придется по вкусу всем

Курицу можно готовить как целиком, так и ее отдельные части. Многие предпочитают грудку или ножки, но есть и те, кому больше по душе крылышки. Конечно, мяса там меньше, чем в других частях, зато они получаются невероятно мягкими, сочными и нежными.

Поэтому сегодня мы приготовим запеченные с картофелем крылышки по рецепту Сook.net.ua. Это достаточно простое и быстрое в приготовлении блюдо для сытного ужина. Нежные ароматные куриные крылышки и рассыпчатый картофель отлично дополняют друг друга. Выходит очень питательно и вкусно, особенно, если подать с каким-нибудь свежим овощным салатом.

Как приготовить крылышки, запеченные с картофелем

Ингредиенты:

крылышки куриные – 700 г;

картофель — 450 г;

масло сливочное — 30 г.

Для маринада:

майонез – 1 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

соус соевый – 1 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик;

соль — 1 г;

перец — 1 г;

карри — 1 р.

Способ приготовления:

Приготовить соус из майонеза, горчицы, соевого соуса, выдавленного чеснока, соли, перца, карри. В соус поместить крылышки и оставить настаиваться минимум на 40 мин. Картофель очистить, помыть и нарезать вдоль 4 или 6 частей, поместить в крылышки. Небольшой противень смазать сливочным маслом. Выложить блюдо в форму. Запекайте 40 минут при температуре 190 градусов.

Отличить натуральное мясо от "химии" для этого блюда можно всего за полминуты. Достаточно лишь спички — и вы будете уверены в качестве продукции.