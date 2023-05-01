Рецепт сладкого омлета с бананом и киви: завтрак, без которого не обойдется ни одно утро
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Потрясающее блюдо для утреннего пробуждения
Омлет – классическое блюдо на завтрак. Оно обеспечивает организму необходимое количество калорий до самого обеда. Его готовят из молока и яиц и чаще всего обжаривают на сковороде.
А что, если проявить фантазию и попробовать омлет с фруктами? Shuba предлагает добавить в блюдо бананы и киви. Такой сладкий омлет можно даже приготовить в качестве полезной альтернативы десертам из шоколада.
Как приготовить омлет с бананами и киви
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- соль — 1/8 ч. л.;
- молоко — 70 г;
- мука кукурузная — 30 г;
- масло сливочное — 20 г
- йогурт — 80 мл;
- сахарная пудра — 20 г;
- банан — 1 шт.;
- киви — 1 шт.
Способ приготовления:
- Отделите белки от желтков. Миксером взбейте белки с солью в густую пену. Не прекращая взбивать, добавляйте по одному желтки. Всыпьте кукурузную муку и продолжайте взбивать до однородной массы.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом на маленьком огне. Влейте в нее яичную массу и обжарьте с одной стороны до зарумянивания, около 5 минут. Затем с помощью лопатки переверните на другую сторону и жарьте еще 3-4 минуты до золотистой корочки.
- Банан и киви очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Переложите омлет на блюдо, полейте йогуртом. Сверху разложите кусочки фруктов и посыпьте сахарной пудрой. Сразу подавайте к столу!
Если вы любите классические омлеты — вам придется по душе в форме чизкейка. Такое блюдо точно составит конкуренцию обычному завтраку из яиц.