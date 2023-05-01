Рецепт сладкого омлета с бананом и киви: завтрак, без которого не обойдется ни одно утро

Потрясающее блюдо для утреннего пробуждения

Омлет – классическое блюдо на завтрак. Оно обеспечивает организму необходимое количество калорий до самого обеда. Его готовят из молока и яиц и чаще всего обжаривают на сковороде.

А что, если проявить фантазию и попробовать омлет с фруктами? Shuba предлагает добавить в блюдо бананы и киви. Такой сладкий омлет можно даже приготовить в качестве полезной альтернативы десертам из шоколада.

Как приготовить омлет с бананами и киви

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

соль — 1/8 ч. л.;

молоко — 70 г;

мука кукурузная — 30 г;

масло сливочное — 20 г

йогурт — 80 мл;

сахарная пудра — 20 г;

банан — 1 шт.;

киви — 1 шт.

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков. Миксером взбейте белки с солью в густую пену. Не прекращая взбивать, добавляйте по одному желтки. Всыпьте кукурузную муку и продолжайте взбивать до однородной массы. Разогрейте сковороду со сливочным маслом на маленьком огне. Влейте в нее яичную массу и обжарьте с одной стороны до зарумянивания, около 5 минут. Затем с помощью лопатки переверните на другую сторону и жарьте еще 3-4 минуты до золотистой корочки. Банан и киви очистите и нарежьте тонкими кружочками. Переложите омлет на блюдо, полейте йогуртом. Сверху разложите кусочки фруктов и посыпьте сахарной пудрой. Сразу подавайте к столу!

Если вы любите классические омлеты — вам придется по душе в форме чизкейка. Такое блюдо точно составит конкуренцию обычному завтраку из яиц.