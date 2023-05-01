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Рецепт сладкого омлета с бананом и киви: завтрак, без которого не обойдется ни одно утро

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы точно захотите начинать день с такого омлета
Вы точно захотите начинать день с такого омлета. Фото shuba.life

Потрясающее блюдо для утреннего пробуждения

Омлет – классическое блюдо на завтрак. Оно обеспечивает организму необходимое количество калорий до самого обеда. Его готовят из молока и яиц и чаще всего обжаривают на сковороде.

А что, если проявить фантазию и попробовать омлет с фруктами? Shuba предлагает добавить в блюдо бананы и киви. Такой сладкий омлет можно даже приготовить в качестве полезной альтернативы десертам из шоколада.

Как приготовить омлет с бананами и киви

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — 1/8 ч. л.;
  • молоко — 70 г;
  • мука кукурузная — 30 г;
  • масло сливочное — 20 г
  • йогурт — 80 мл;
  • сахарная пудра — 20 г;
  • банан — 1 шт.;
  • киви — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Отделите белки от желтков. Миксером взбейте белки с солью в густую пену. Не прекращая взбивать, добавляйте по одному желтки. Всыпьте кукурузную муку и продолжайте взбивать до однородной массы.
  2. Разогрейте сковороду со сливочным маслом на маленьком огне. Влейте в нее яичную массу и обжарьте с одной стороны до зарумянивания, около 5 минут. Затем с помощью лопатки переверните на другую сторону и жарьте еще 3-4 минуты до золотистой корочки.
  3. Банан и киви очистите и нарежьте тонкими кружочками.
  4. Переложите омлет на блюдо, полейте йогуртом. Сверху разложите кусочки фруктов и посыпьте сахарной пудрой. Сразу подавайте к столу!

Если вы любите классические омлеты — вам придется по душе в форме чизкейка. Такое блюдо точно составит конкуренцию обычному завтраку из яиц.

Теги:
#Рецепт #Киви #Банан #Омлет #Готовим дома