Гости будут просить рецепт: лучший праздничный салат с курицей и сыром
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Очень вкусный, а готовится просто
Праздничные блюда – отдельная страница кулинарии. Если вы готовили нежный салат "Хризантема", обязательно попробуйте эту интересную закуску с курицей, сыром "Камамбер" и овощами.
Медовая заправка делает этот салат еще более интересным. Рецептом поделились на портале prosalat.com.ua.
Ингредиенты:
- Филе куриное — 1 шт.
- Соль — 1 щепотка
- Перец черный — 1 щепотка
- Приправа (для курицы) — 1 щепотка
- Порошок чесночный — 1 щепотка
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Авокадо — 1 шт
- Сыр мягкий (камамбер) – 100 г
- Огурец – 1 шт
- Рукола — 50 г
Способ приготовления:
- Добавляем к курице соль, перец, молотый чеснок. Поливаем соевым соусом, медом, руками распределяем все специи по куриному филе и отправляем его в духовку при 180 градусах на 30 минут.
- В это время займемся подготовкой остальных продуктов. Огурец нарезаем маленькими кубиками. В авокадо убираем шкурку с косточкой и нарезаем мякоть небольшими кусочками. Крупными кусками нарезаем камамбер.
- Запеченное и остывшее куриное филе нарезаем также небольшими кубиками. В миске, в которой собираемся подавать салат, смешиваем мытую руколу, авокадо, огурцы, камамбер. Сверху выкладываем ароматные кусочки куриного филе.
Закуска не требует заправки, и, если хотите добавить пикантные нотки, листья и авокадо можно слегка сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. Этот салат так понравится гостям, что они будут просить рецепт, просто как в случае с крабовым слоеным салатом.