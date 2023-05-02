Укр

Гости будут просить рецепт: лучший праздничный салат с курицей и сыром

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Быстро готовится, а еще быстрее съедается
Быстро готовится, а еще быстрее съедается. Фото Сегодня

Очень вкусный, а готовится просто

Праздничные блюда – отдельная страница кулинарии. Если вы готовили нежный салат "Хризантема", обязательно попробуйте эту интересную закуску с курицей, сыром "Камамбер" и овощами.

Медовая заправка делает этот салат еще более интересным. Рецептом поделились на портале prosalat.com.ua.

Ингредиенты:

  • Филе куриное — 1 шт.
  • Соль — 1 щепотка
  • Перец черный — 1 щепотка
  • Приправа (для курицы) — 1 щепотка
  • Порошок чесночный — 1 щепотка
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Авокадо — 1 шт
  • Сыр мягкий (камамбер) – 100 г
  • Огурец – 1 шт
  • Рукола — 50 г

Способ приготовления:

  1. Добавляем к курице соль, перец, молотый чеснок. Поливаем соевым соусом, медом, руками распределяем все специи по куриному филе и отправляем его в духовку при 180 градусах на 30 минут.
  2. В это время займемся подготовкой остальных продуктов. Огурец нарезаем маленькими кубиками. В авокадо убираем шкурку с косточкой и нарезаем мякоть небольшими кусочками. Крупными кусками нарезаем камамбер.
  3. Запеченное и остывшее куриное филе нарезаем также небольшими кубиками. В миске, в которой собираемся подавать салат, смешиваем мытую руколу, авокадо, огурцы, камамбер. Сверху выкладываем ароматные кусочки куриного филе.

Закуска не требует заправки, и, если хотите добавить пикантные нотки, листья и авокадо можно слегка сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. Этот салат так понравится гостям, что они будут просить рецепт, просто как в случае с крабовым слоеным салатом.

Теги:
#Рецепт #Салат #Праздничный стол