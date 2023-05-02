Гости будут просить рецепт: лучший праздничный салат с курицей и сыром

Очень вкусный, а готовится просто

Праздничные блюда – отдельная страница кулинарии. Если вы готовили нежный салат "Хризантема", обязательно попробуйте эту интересную закуску с курицей, сыром "Камамбер" и овощами.

Медовая заправка делает этот салат еще более интересным. Рецептом поделились на портале prosalat.com.ua.

Ингредиенты:

Филе куриное — 1 шт.

Соль — 1 щепотка

Перец черный — 1 щепотка

Приправа (для курицы) — 1 щепотка

Порошок чесночный — 1 щепотка

Соевый соус – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Авокадо — 1 шт

Сыр мягкий (камамбер) – 100 г

Огурец – 1 шт

Рукола — 50 г

Способ приготовления:

Добавляем к курице соль, перец, молотый чеснок. Поливаем соевым соусом, медом, руками распределяем все специи по куриному филе и отправляем его в духовку при 180 градусах на 30 минут. В это время займемся подготовкой остальных продуктов. Огурец нарезаем маленькими кубиками. В авокадо убираем шкурку с косточкой и нарезаем мякоть небольшими кусочками. Крупными кусками нарезаем камамбер. Запеченное и остывшее куриное филе нарезаем также небольшими кубиками. В миске, в которой собираемся подавать салат, смешиваем мытую руколу, авокадо, огурцы, камамбер. Сверху выкладываем ароматные кусочки куриного филе.

Закуска не требует заправки, и, если хотите добавить пикантные нотки, листья и авокадо можно слегка сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. Этот салат так понравится гостям, что они будут просить рецепт, просто как в случае с крабовым слоеным салатом.