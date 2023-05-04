Будете готовить его каждый день: пикантный салат из бюджетных продуктов

Еще одна вариация на тему любимого всеми салата из свеклы

Все любят салаты из свеклы, ведь это бюджетно, полезно и очень вкусно. Если вы уже готовили интересную намазку на бутерброды, предлагаем попробовать интересный салат из свеклы с яблоком.

Он быстро готовится — особенно если есть предварительно отваренная и остывшая свекла. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

Свекла (большие клубни) — 3 шт.

Яблоко (большое, желательно кислое) — 1 шт.

Чеснок (по вкусу) – 3 зуб.

Масло (любое по вкусу) — 3 ст. л.

Чернослив (предварительно помыть) — 10 шт

Орехи – по желанию

Способ приготовления:

Свеклу отвариваем и даем ей остыть. Уже остывший овощ чистим и натираем на крупной терке. Чернослив на несколько минут заливаем крутым кипятком. После – откидываем на дуршлаг и оставляем, чтобы стекала лишняя вода. Яблоко чистим от кожуры. Разрезаем на две половинки – чтобы было удобно выбрать семена и пленки. Чистим. Тоже натираем на крупную терку. Чеснок очищаем и пропускаем через чеснокодавку. Можно также раздавить зубчики лезвием ножа, уложенным параллельно к доске, а затем мелко нарезать. Чернослив тоже мелко режем. Смешиваем все компоненты, солим и заправляем растительным маслом. При желании вмешиваем очищенные и измельченные орехи.

Салат вкусный и сразу, и если постоит, тогда свекла успеет пропитаться вкусами других компонентов. Кстати, если вы решили добавлять орехи, то есть способ, как быстро их почистить.