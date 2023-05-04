Будете готовить его каждый день: пикантный салат из бюджетных продуктов
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Еще одна вариация на тему любимого всеми салата из свеклы
Все любят салаты из свеклы, ведь это бюджетно, полезно и очень вкусно. Если вы уже готовили интересную намазку на бутерброды, предлагаем попробовать интересный салат из свеклы с яблоком.
Он быстро готовится — особенно если есть предварительно отваренная и остывшая свекла. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.
Ингредиенты:
- Свекла (большие клубни) — 3 шт.
- Яблоко (большое, желательно кислое) — 1 шт.
- Чеснок (по вкусу) – 3 зуб.
- Масло (любое по вкусу) — 3 ст. л.
- Чернослив (предварительно помыть) — 10 шт
- Орехи – по желанию
Способ приготовления:
- Свеклу отвариваем и даем ей остыть. Уже остывший овощ чистим и натираем на крупной терке.
- Чернослив на несколько минут заливаем крутым кипятком. После – откидываем на дуршлаг и оставляем, чтобы стекала лишняя вода.
- Яблоко чистим от кожуры. Разрезаем на две половинки – чтобы было удобно выбрать семена и пленки. Чистим. Тоже натираем на крупную терку.
- Чеснок очищаем и пропускаем через чеснокодавку. Можно также раздавить зубчики лезвием ножа, уложенным параллельно к доске, а затем мелко нарезать. Чернослив тоже мелко режем.
- Смешиваем все компоненты, солим и заправляем растительным маслом. При желании вмешиваем очищенные и измельченные орехи.
Салат вкусный и сразу, и если постоит, тогда свекла успеет пропитаться вкусами других компонентов. Кстати, если вы решили добавлять орехи, то есть способ, как быстро их почистить.