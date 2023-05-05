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Такую выпечку бабушка готовит для своих внуков: рецепт пышных ватрушек с сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимые ватрушки с сыром - отличный вариант для перекуса
Любимые ватрушки с сыром - отличный вариант для перекуса. Фото jisty.com.ua

Простое, сытное и полезное блюдо

Что дать ребенку в школу – этим вопросом задается едва ли не каждая мама. Так ведь хочется приготовить ребенку не только вкусный, но и полезный перекус.

"Їсти" предлагает для таких случаев вкусные сладкие ватрушки с творогом, — любимую выпечку бабушек. Такой перекус будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Как приготовить ватрушки с сыром на сметане

Ингредиенты:

  • 0,5 л. молока;
  • 200 г. сахара;
  • 50 г. дрожжей;
  • 1,5 кг. муки;
  • 200 г. сметаны;
  • 2 яйца;
  • 30 г масла.

Для начинки:

  • 1 кг. творога;
  • 150 г сахара;
  • 1 п. ванильного сахара;
  • 2 яйца;
  • 100 г. сметаны;
  • 40 г. крахмала;
  • 1 ч. л. цедры;
  • 100 г. изюма;
  • 0,5 ч. л. куркумы.

Способ приготовления:

  1. В большую миску вливаем молоко, добавляем 2 ст. л. сахара от общего количества, перемешиваем. Растворяем дрожжи.
  2. Добавляем 300 г муки. Перемешиваем, накрываем полотенцем, оставляем на 30 минут.
  3. Сыр соединяем с яйцами, сметаной, сахаром и ванильным сахаром, куркумой и цедрой апельсина. Перемешиваем. По желанию можно добавить изюм.
  4. К яйцам добавляем сахар и сметану, перемешиваем. Вливаем массу в опару. Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.
  5. В конце добавляем растительное масло и вымешиваем до его эластичности. оставляем на 1 час под полотенцем.
  6. Из теста формируем шарики. Дном стакана делаем небольшие углубления – туда выкладываем начинку.
  7. Смазываем желтком и выпекаем при температуре 180 градусов около 20 минут.

А чтобы выпечка долго не черствела, можно добавить в тесто один ингредиент. Этот лайфхак сделает ее пышной надолго.

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