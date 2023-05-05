Такую выпечку бабушка готовит для своих внуков: рецепт пышных ватрушек с сыром

Простое, сытное и полезное блюдо

Что дать ребенку в школу – этим вопросом задается едва ли не каждая мама. Так ведь хочется приготовить ребенку не только вкусный, но и полезный перекус.

"Їсти" предлагает для таких случаев вкусные сладкие ватрушки с творогом, — любимую выпечку бабушек. Такой перекус будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Как приготовить ватрушки с сыром на сметане

Ингредиенты:

0,5 л. молока;

200 г. сахара;

50 г. дрожжей;

1,5 кг. муки;

200 г. сметаны;

2 яйца;

30 г масла.

Для начинки:

1 кг. творога;

150 г сахара;

1 п. ванильного сахара;

2 яйца;

100 г. сметаны;

40 г. крахмала;

1 ч. л. цедры;

100 г. изюма;

0,5 ч. л. куркумы.

Способ приготовления:

В большую миску вливаем молоко, добавляем 2 ст. л. сахара от общего количества, перемешиваем. Растворяем дрожжи. Добавляем 300 г муки. Перемешиваем, накрываем полотенцем, оставляем на 30 минут. Сыр соединяем с яйцами, сметаной, сахаром и ванильным сахаром, куркумой и цедрой апельсина. Перемешиваем. По желанию можно добавить изюм. К яйцам добавляем сахар и сметану, перемешиваем. Вливаем массу в опару. Всыпаем просеянную муку и вымешиваем. В конце добавляем растительное масло и вымешиваем до его эластичности. оставляем на 1 час под полотенцем. Из теста формируем шарики. Дном стакана делаем небольшие углубления – туда выкладываем начинку. Смазываем желтком и выпекаем при температуре 180 градусов около 20 минут.

А чтобы выпечка долго не черствела, можно добавить в тесто один ингредиент. Этот лайфхак сделает ее пышной надолго.