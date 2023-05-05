Такую выпечку бабушка готовит для своих внуков: рецепт пышных ватрушек с сыром
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Простое, сытное и полезное блюдо
Что дать ребенку в школу – этим вопросом задается едва ли не каждая мама. Так ведь хочется приготовить ребенку не только вкусный, но и полезный перекус.
"Їсти" предлагает для таких случаев вкусные сладкие ватрушки с творогом, — любимую выпечку бабушек. Такой перекус будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде.
Как приготовить ватрушки с сыром на сметане
Ингредиенты:
- 0,5 л. молока;
- 200 г. сахара;
- 50 г. дрожжей;
- 1,5 кг. муки;
- 200 г. сметаны;
- 2 яйца;
- 30 г масла.
Для начинки:
- 1 кг. творога;
- 150 г сахара;
- 1 п. ванильного сахара;
- 2 яйца;
- 100 г. сметаны;
- 40 г. крахмала;
- 1 ч. л. цедры;
- 100 г. изюма;
- 0,5 ч. л. куркумы.
Способ приготовления:
- В большую миску вливаем молоко, добавляем 2 ст. л. сахара от общего количества, перемешиваем. Растворяем дрожжи.
- Добавляем 300 г муки. Перемешиваем, накрываем полотенцем, оставляем на 30 минут.
- Сыр соединяем с яйцами, сметаной, сахаром и ванильным сахаром, куркумой и цедрой апельсина. Перемешиваем. По желанию можно добавить изюм.
- К яйцам добавляем сахар и сметану, перемешиваем. Вливаем массу в опару. Всыпаем просеянную муку и вымешиваем.
- В конце добавляем растительное масло и вымешиваем до его эластичности. оставляем на 1 час под полотенцем.
- Из теста формируем шарики. Дном стакана делаем небольшие углубления – туда выкладываем начинку.
- Смазываем желтком и выпекаем при температуре 180 градусов около 20 минут.
А чтобы выпечка долго не черствела, можно добавить в тесто один ингредиент. Этот лайфхак сделает ее пышной надолго.