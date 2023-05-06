Весеннее настроение на кухне: готовим крем-суп из редиски

Полчаса — и полезное блюдо готово

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и очень простое блюдо, идеальным вариантом будет вкусный крем-суп. Готовить их можно из сезонных овощей, на вкусном бульоне, с куркумой, плавленым сыром и сухарями.

А что, если попробовать приготовить крем-суп из редиса? Shuba рассказывает, что этот легкий рецепт – отличная идея для здорового приема пищи. Для бархатистой консистенции редис необходимо обжарить и пюрировать. Такое первое блюдо точно придется по вкусу вашей семье.

Как приготовить крем-суп из редиса

Ингредиенты на 4 порции:

масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;

редис — 230 г;

лук репчатый — 25 г;

картофель — 1 шт.;

молоко — 2 стакана;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

сметана — 4 ст. л.;

петрушка — по вкусу.

Способ приготовления:

Редис помойте и нарежьте кусочками. Лук почистите и измельчите. Картошку почистите, помойте и нарежьте кубиками. Нагрейте растительное масло в большой толстостенной кастрюле на среднем огне. Добавьте 200 г редиса и лука и готовьте, часто помешивая, пока лук не начнет подрумяниваться, а редис не станет прозрачным, около 5 минут. Добавьте картофель, молоко, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения периодически помешивая. Убавьте огонь до минимального, накройте крышкой и готовьте, периодически помешивая, пока картофель не станет мягким, еще около 5 минут. Затем пюрируйте смесь с помощью погружного блендера до получения однородной массы. Суп насыпьте в тарелки и добавьте сметану, нарезанную редиску и измельченную петрушку.

Кстати, картошку в супе при необходимости можно заменить другими ингредиентами. Вкус от этого нисколечко не изменится.