Весеннее настроение на кухне: готовим крем-суп из редиски
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Полчаса — и полезное блюдо готово
Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и очень простое блюдо, идеальным вариантом будет вкусный крем-суп. Готовить их можно из сезонных овощей, на вкусном бульоне, с куркумой, плавленым сыром и сухарями.
А что, если попробовать приготовить крем-суп из редиса? Shuba рассказывает, что этот легкий рецепт – отличная идея для здорового приема пищи. Для бархатистой консистенции редис необходимо обжарить и пюрировать. Такое первое блюдо точно придется по вкусу вашей семье.
Как приготовить крем-суп из редиса
Ингредиенты на 4 порции:
- масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;
- редис — 230 г;
- лук репчатый — 25 г;
- картофель — 1 шт.;
- молоко — 2 стакана;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
- сметана — 4 ст. л.;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Редис помойте и нарежьте кусочками. Лук почистите и измельчите. Картошку почистите, помойте и нарежьте кубиками.
- Нагрейте растительное масло в большой толстостенной кастрюле на среднем огне. Добавьте 200 г редиса и лука и готовьте, часто помешивая, пока лук не начнет подрумяниваться, а редис не станет прозрачным, около 5 минут.
- Добавьте картофель, молоко, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения периодически помешивая. Убавьте огонь до минимального, накройте крышкой и готовьте, периодически помешивая, пока картофель не станет мягким, еще около 5 минут.
- Затем пюрируйте смесь с помощью погружного блендера до получения однородной массы.
- Суп насыпьте в тарелки и добавьте сметану, нарезанную редиску и измельченную петрушку.
Кстати, картошку в супе при необходимости можно заменить другими ингредиентами. Вкус от этого нисколечко не изменится.