Самый простой пирог из бюджетных продуктов: с ним справится даже ребенок
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Все любят ягодные и фруктовые пироги
Фруктовый пирог – вкусное дополнение к чаю или кофе. Если вы уже пробовали пирог из замороженной клубники, предлагаем обратить внимание на еще более простой рецепт.
Этот рецепт теста настолько прост, что с ним справится даже ребенок. Как его готовить, рассказали на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- масло – 100 г;
- сахар — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко – 5 ст.л.;
- мука — 150 г;
- крахмал — 50 г;
- разрыхлитель — 2 ч.л.;
- ванилин — щепотка;
- любые ягоды или фрукты.
Способ приготовления:
- Масло предварительно оставляем на столе при комнатной температуре. Уже размягченное соединяем с сахаром и взбиваем миксером. Теперь в массу можно добавить молоко, яйца и ванилин.
- Муку смешиваем с разрыхлителем и крахмалом. Лучше всего брать кукурузный. Сухие ингредиенты просеиваем до масляной смеси. Все тщательно перемешиваем.
- Форму смазываем маслом и выкладываем тесто. На него выкладываем любимые ягоды или фрукты. Если ваш выбор – кислые ягоды, вроде смородины или вишен, то подсластите их и выложите на тесто.
- Растираем немного муки с маслом и сахаром, добавляем еще щепотку ванилина. Этой посыпкой присыпаем пирог и отправляем его выпекаться в разогретую заранее духовку.
Этот пирог – буквально самый простой десерт, который можно приготовить из ягод. Если после этого у вас останется смородина, то приготовьте еще ягодное мохито.