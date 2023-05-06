Самый простой пирог из бюджетных продуктов: с ним справится даже ребенок

Все любят ягодные и фруктовые пироги

Фруктовый пирог – вкусное дополнение к чаю или кофе. Если вы уже пробовали пирог из замороженной клубники, предлагаем обратить внимание на еще более простой рецепт.

Этот рецепт теста настолько прост, что с ним справится даже ребенок. Как его готовить, рассказали на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

масло – 100 г;

сахар — 100 г;

яйца — 2 шт.;

молоко – 5 ст.л.;

мука — 150 г;

крахмал — 50 г;

разрыхлитель — 2 ч.л.;

ванилин — щепотка;

любые ягоды или фрукты.

Способ приготовления:

Масло предварительно оставляем на столе при комнатной температуре. Уже размягченное соединяем с сахаром и взбиваем миксером. Теперь в массу можно добавить молоко, яйца и ванилин. Муку смешиваем с разрыхлителем и крахмалом. Лучше всего брать кукурузный. Сухие ингредиенты просеиваем до масляной смеси. Все тщательно перемешиваем. Форму смазываем маслом и выкладываем тесто. На него выкладываем любимые ягоды или фрукты. Если ваш выбор – кислые ягоды, вроде смородины или вишен, то подсластите их и выложите на тесто. Растираем немного муки с маслом и сахаром, добавляем еще щепотку ванилина. Этой посыпкой присыпаем пирог и отправляем его выпекаться в разогретую заранее духовку.

Этот пирог – буквально самый простой десерт, который можно приготовить из ягод. Если после этого у вас останется смородина, то приготовьте еще ягодное мохито.