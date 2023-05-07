Укр

Будут просто нарасхват: быстрый рецепт бомбических трубочек из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Потрясающие трубочки с картофелем
Потрясающие трубочки с картофелем. Фото krainau.com

Восхитительное блюдо за пару минут

Лаваш – идеальный продукт, из которого можно приготовить домашнюю шаурму, рулеты с овощами, закусочным пироги, слойки, лазанью и пиццу. Еще лаваш будет идеальной основой для приготовления вкусных закусок с разными начинками.

Сегодня мы с "Главредом" приготовим совсем необычную закуску — трубочки из лаваша с картофельной начинкой. Они получатся вкусными и хрустящими, а внутри — невероятно нежными. Ваши гости оценят это блюдо по достоинству.

Как приготовить трубочки из лаваша с начинкой из картошки

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 шт.;
  • картошка — 3 шт
  • твердый сыр — 120 гр
  • укроп, соль, петрушка, чеснок — по вкусу;
  • кунжут для посыпки.

Способ приготовления:

  1. Картошку почистить, порезать и отварить в подсоленной воде.
  2. Сделать картофельное пюре, добавить немного сливочного масла.
  3. Зелень помыть и измельчить, сыр натереть на крупной терке. Добавить в пюре, хорошо перемешать начинку на трубочки.
  4. Лаваш порезать тонкими полосочками, положить внутрь начинку и свернуть в трубочки.
  5. Противень застелить пергаментной бумагой и переложить туда трубочки.
  6. Смазать их оливковым маслом и посыпать кунжутом.
  7. Готовить трубочки 10 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Из лаваша можно приготовить необычную закуску с сельдью. Таким блюдом вы точно удивите своих близких.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Лаваш #Готовим дома