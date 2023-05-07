Будут просто нарасхват: быстрый рецепт бомбических трубочек из трех ингредиентов
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Восхитительное блюдо за пару минут
Лаваш – идеальный продукт, из которого можно приготовить домашнюю шаурму, рулеты с овощами, закусочным пироги, слойки, лазанью и пиццу. Еще лаваш будет идеальной основой для приготовления вкусных закусок с разными начинками.
Сегодня мы с "Главредом" приготовим совсем необычную закуску — трубочки из лаваша с картофельной начинкой. Они получатся вкусными и хрустящими, а внутри — невероятно нежными. Ваши гости оценят это блюдо по достоинству.
Как приготовить трубочки из лаваша с начинкой из картошки
Ингредиенты:
- лаваш — 1 шт.;
- картошка — 3 шт
- твердый сыр — 120 гр
- укроп, соль, петрушка, чеснок — по вкусу;
- кунжут для посыпки.
Способ приготовления:
- Картошку почистить, порезать и отварить в подсоленной воде.
- Сделать картофельное пюре, добавить немного сливочного масла.
- Зелень помыть и измельчить, сыр натереть на крупной терке. Добавить в пюре, хорошо перемешать начинку на трубочки.
- Лаваш порезать тонкими полосочками, положить внутрь начинку и свернуть в трубочки.
- Противень застелить пергаментной бумагой и переложить туда трубочки.
- Смазать их оливковым маслом и посыпать кунжутом.
- Готовить трубочки 10 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Из лаваша можно приготовить необычную закуску с сельдью. Таким блюдом вы точно удивите своих близких.