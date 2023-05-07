Идеальная закуска к пиву: хрустящие кольца из дешевых продуктов

Все будут в восторге от этих луковых колец

Жареный лук обладает сильным вкусом, подчеркивающим другие компоненты любого блюда. Этот продукт не только добавляют в пищу, но и строят рецепты вокруг него. Особенно вкусно использовать их в качестве закусок к пиву. Если вы уже жарили невероятный луковый цветочек, предлагаем приготовить кольца в панировке.

Это хрустящее и необычное блюдо станет отличной закуской к пиву. Ее можно готовить, добавляя разные приправы. Рецептом поделились на портале joy-pup.com.

Ингредиенты:

3 больших лука

1/2 стакана муки

1 чайная кровать соли

1/4 чайной ложки черного перца

1/2 чайной ложки паприки

1 яйцо

1 стакан растительного масла для жарки

Способ приготовления:

Нарезаем лук тонкими колечками. В большой миске смешиваем муку, соль, перец и паприку. В другой миске взбиваем яйцо. В глубочайшей сковороде разогреваем масло для фритюра. Она должна греться на среднем огне – иначе жидкость нагреется слишком сильно и наша закуска сгорит, не прожарившись. Кольца лука обмакиваем в яйцо, затем обваливаем в смеси муки и специй. Сразу выкладываем в раскаленное масло. Жарим до золотистого цвета, при необходимости переворачивая.

Лук лучше всего выкладывать сразу на бумажные полотенца — для удаления излишков масла. А если у вас есть вдохновение — приготовьте еще интересный медово-горчичный соус.