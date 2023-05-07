Продуктов мизер, а времени – пять минут: мамин любимый весенний салат

Готовится буквально за несколько минут

Простой салат с тунцем выручит, если на более сложные перекусы, такие как интересная еврейская намазка на бутерброды, не хватает времени. Он очень просто готовится, а продукты для него найдутся чуть ли не в каждом холодильнике. Особенно удачно, если завалялась баночка тунца.

Этот салат готовится всего 5 минут, а получается очень вкусным и полезным. Количество томатов можно варьировать, рассчитывая на свой вкус. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.ua.

Ингредиенты:

100 г рукколы

1 красный лук

1 банка тунца

томаты — по вкусу

Соль, специи — по вкусу 100 г руколы

Способ приготовления:

Просто подготовим и объединим ингредиенты. Рукколу моем и просушиваем на бумажных салфетках. Режем томаты небольшими кусочками. С тунца сливаем жидкость и выкладываем на рукколу. Мелко нарезаем лук, добавляем вместе с помидорами. Добавляем по вкусу соль и другие специи. Все готово.

Если хотите, можно добавить в салат оливки или вареные яйца — вкус будет немного отличаться. Яйца можно взять перепелиные, но лучше знать, как правильно их варить.