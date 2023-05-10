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Дети будут в восторге: невероятно вкусные конвертики из трех ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо готово буквально за считанные минуты
Блюдо готово буквально за считанные минуты. Фото maximum.fm

Такие вкусные "блины" готовятся очень быстро

Если надоели пышные омлеты с начинками, следует обратить внимание на конвертики с ветчиной и сыром. Такое блюдо состоит из минимума ингредиентов. Яичные конвертики получаются вкусными и аппетитными по внешнему виду.

А еще они очень сытные – за счет начинки. Блюдо готовится быстро и просто. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 4 шт. яиц;
  • 100 г твердого сыра;
  • 150 г. ветчины;
  • зелень по желанию;
  • соль, чёрный перец;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В миску вбиваем яйца. Добавляем щепотку соли, черного перца и тщательно взбиваем венчиком. Ветчину нарезаем маленькими кубиками, а твердый сыр натираем.
  2. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. Вливаем немного яичной смеси и разравниваем.
  3. Затем блинчик переворачиваем на другую сторону. Выкладываем немного начинки и заворачиваем в конвертик. Жарим еще несколько минут и снимаем с огня. Повторяем это со всеми продуктами.

Такие конвертики станут идеальным завтраком – если посыпать их зеленью и подать с сырным соусом. Также их очень удобно брать с собой в школу или на работу.

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#Рецепт #Омлет #Сниданок