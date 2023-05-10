Дети будут в восторге: невероятно вкусные конвертики из трех ингредиентов
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Такие вкусные "блины" готовятся очень быстро
Если надоели пышные омлеты с начинками, следует обратить внимание на конвертики с ветчиной и сыром. Такое блюдо состоит из минимума ингредиентов. Яичные конвертики получаются вкусными и аппетитными по внешнему виду.
А еще они очень сытные – за счет начинки. Блюдо готовится быстро и просто. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 4 шт. яиц;
- 100 г твердого сыра;
- 150 г. ветчины;
- зелень по желанию;
- соль, чёрный перец;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- В миску вбиваем яйца. Добавляем щепотку соли, черного перца и тщательно взбиваем венчиком. Ветчину нарезаем маленькими кубиками, а твердый сыр натираем.
- Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. Вливаем немного яичной смеси и разравниваем.
- Затем блинчик переворачиваем на другую сторону. Выкладываем немного начинки и заворачиваем в конвертик. Жарим еще несколько минут и снимаем с огня. Повторяем это со всеми продуктами.
Такие конвертики станут идеальным завтраком – если посыпать их зеленью и подать с сырным соусом. Также их очень удобно брать с собой в школу или на работу.