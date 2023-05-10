Дети будут в восторге: невероятно вкусные конвертики из трех ингредиентов

Такие вкусные "блины" готовятся очень быстро

Если надоели пышные омлеты с начинками, следует обратить внимание на конвертики с ветчиной и сыром. Такое блюдо состоит из минимума ингредиентов. Яичные конвертики получаются вкусными и аппетитными по внешнему виду.

А еще они очень сытные – за счет начинки. Блюдо готовится быстро и просто. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

4 шт. яиц;

100 г твердого сыра;

150 г. ветчины;

зелень по желанию;

соль, чёрный перец;

масло для жарки.

Способ приготовления:

В миску вбиваем яйца. Добавляем щепотку соли, черного перца и тщательно взбиваем венчиком. Ветчину нарезаем маленькими кубиками, а твердый сыр натираем. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. Вливаем немного яичной смеси и разравниваем. Затем блинчик переворачиваем на другую сторону. Выкладываем немного начинки и заворачиваем в конвертик. Жарим еще несколько минут и снимаем с огня. Повторяем это со всеми продуктами.

Такие конвертики станут идеальным завтраком – если посыпать их зеленью и подать с сырным соусом. Также их очень удобно брать с собой в школу или на работу.