Как приготовить рулет - рецепт с куриным фаршем
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Блюдо будет хотеться снова и снова
Приготовить сырный рулет можно к любому событию – он будет уместен и на семейном обеде, и на праздничном столе. Начинки для такого блюда могут быть совершенно разнообразны: овощные, мясные или смешанные.
"Країна У" рекомендует приготовить сырный рулет именно с куриным фаршем. Такое блюдо готовится невероятно просто, а сметается со стола в считанные минуты. Если не верите – проверьте.
Как приготовить сырный рулет с куриным фаршем
Ингредиенты на 4 порции:
- куриное филе – 400-500 г;
- твердый сыр – 160-180 г;
- яйцо – 4 шт.;
- мука – 3 ст.л.;
- сметана – 3 ст.л.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- растительное масло – 1 ч.л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- паприка, соль, черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе перекрутить через мясорубку или перебить в блендере до консистенции фарша.
- Лук порезать маленькими кубиками, добавить к куриному фаршу.
- Добавить в смесь специи и измельченный чеснок, тщательно перемешать до однородности и отставить для пропитки.
- Твердый сыр натереть на средней терке.
- Яйца разбить в глубокую емкость, добавить измельченный сыр, сметану, черный перец и соль по вкусу, все перемешать.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой, слегка смазать растительным маслом. На пергамент вылить сырную массу, равномерно распределить ее тонким слоем. Запекать 15 минут.
- Достать блюдо из духовки, немного остудить, сверху нанести куриный фарш, распределить по всему периметру. Завернуть в плотный рулет.
- Рулет необходимо обернуть пергаментом, сверху замотать фольгой в несколько слоев.
- Запекать рулет нужно при 180 градусах 60 минут.
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