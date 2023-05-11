Как приготовить рулет - рецепт с куриным фаршем

Блюдо будет хотеться снова и снова

Приготовить сырный рулет можно к любому событию – он будет уместен и на семейном обеде, и на праздничном столе. Начинки для такого блюда могут быть совершенно разнообразны: овощные, мясные или смешанные.

"Країна У" рекомендует приготовить сырный рулет именно с куриным фаршем. Такое блюдо готовится невероятно просто, а сметается со стола в считанные минуты. Если не верите – проверьте.

Как приготовить сырный рулет с куриным фаршем

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе – 400-500 г;

твердый сыр – 160-180 г;

яйцо – 4 шт.;

мука – 3 ст.л.;

сметана – 3 ст.л.;

лук репчатый – 1 шт.;

растительное масло – 1 ч.л.;

чеснок – 2 зубчика;

паприка, соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе перекрутить через мясорубку или перебить в блендере до консистенции фарша. Лук порезать маленькими кубиками, добавить к куриному фаршу. Добавить в смесь специи и измельченный чеснок, тщательно перемешать до однородности и отставить для пропитки. Твердый сыр натереть на средней терке. Яйца разбить в глубокую емкость, добавить измельченный сыр, сметану, черный перец и соль по вкусу, все перемешать. Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой, слегка смазать растительным маслом. На пергамент вылить сырную массу, равномерно распределить ее тонким слоем. Запекать 15 минут. Достать блюдо из духовки, немного остудить, сверху нанести куриный фарш, распределить по всему периметру. Завернуть в плотный рулет. Рулет необходимо обернуть пергаментом, сверху замотать фольгой в несколько слоев. Запекать рулет нужно при 180 градусах 60 минут.

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