Чем похрустеть под Евровидение: лучшие закуски для просмотра
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Приготовьте сразу много — чтобы не отвлекаться от перипетий конкурса
В четверг, 11 мая, украинцы, как и вся Европа, прикипят к экранам — состоится второй полуфинал Евровидения-2023 в Ливерпуле. И хотя участники от Украины, группа TVORCHI с песней "Steel of heart" — автоматически в финале, интересно, с кем они будут бороться за победу.
Мы часто смотрим Евровидение с друзьями, крупными компаниями или просто в кругу семьи. Рассказываем о трех рецептах снеков, которые станут идеальным дополнением к просмотру.
Гренки с чесноком
Ароматные хрустящие греночки – не только идеальный перекус. Они заслуженно входят в список любимых снеков. Приготовьте их заранее, а перед подачей засыпьте сыром и поставьте на минуту в микроволновку.
Ингредиенты:
- Батон – 200 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – 25 г
Способ приготовления:
- Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем. Хлеб режем тоненькими ломтиками.
- На сковороду выливаем растительное масло. Важно дождаться, пока она хорошо разогреется – если положить хлеб на холодную сковороду, гренки вберут у себя слишком много масла и будут очень жирными.
Обжариваем их поочередно и еще горячими смазываем чесноком.
Мини корндоги
За громким названием стоит обычная сосиска в тесте. Обжарьте их на шпажках – подайте на них же – будет не только вкусно, но и удобно уминать, не отвлекаясь на мытье рук.
Ингредиенты:
- кукурузная мука — 100 г
- пшеничная мука — 100 г
- разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой
- соль — ½ ч.л.
- сахар – 1 ч.л. с горкой
- яйцо – 1 шт.
- молоко — 170 мл
- панировочные сухари
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
- Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо и молоко и снова перемешиваем. Перекладываем густое тесто в удобную глубокую посуду.
- Сосиски разрезаем на 2-3 части, нанизываем на шпажки. Каждый кусочек погружаем в тесто. Сверху присыпаем панировочными сухарями.
- Обжариваем несколько минут в хорошо разогретом масле на среднем огне. Выкладываем их на бумажную салфетку – чтобы впитала лишний жир.
Куриные крылышки
Куриные крылышки – вкусные и сочные. А еще их можно приготовить в духовке сразу много. Хрустящая ароматная корочка и порционность делает их отличным снеком для просмотра Евровидения компанией.
Ингредиенты:
- крылышки куриные – 700 г;
- горчица – 1 ч. л.;
- соус соевый – 1 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль — 1 г;
- перец — 1 г;
- карри – 1 р.
Способ приготовления:
- Из горчицы, соевого соуса, выдавленного чеснока, соли, перца, карри готовим маринад. Крылышки моем, обсушиваем и перемешиваем с только что приготовленным соусом. Их следует оставить минимум на 40 минут.
- Разогреваем духовку на 190 градусов. Замаринованные крылышки выкладываем на противень на лист пергамента. Ставим в духовку. Время приготовления – 40-50 минут.
Для всех этих можно приготовить набор соусов на выбор. Курице больше всего подойдет барбекю, корндоги будут смаковать с ароматным сырным соусом, а к гренкам подойдет вкусная медово-горчичная заправка.