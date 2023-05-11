Чем похрустеть под Евровидение: лучшие закуски для просмотра

Приготовьте сразу много — чтобы не отвлекаться от перипетий конкурса

В четверг, 11 мая, украинцы, как и вся Европа, прикипят к экранам — состоится второй полуфинал Евровидения-2023 в Ливерпуле. И хотя участники от Украины, группа TVORCHI с песней "Steel of heart" — автоматически в финале, интересно, с кем они будут бороться за победу.

Мы часто смотрим Евровидение с друзьями, крупными компаниями или просто в кругу семьи. Рассказываем о трех рецептах снеков, которые станут идеальным дополнением к просмотру.

Гренки с чесноком

Ароматные хрустящие греночки – не только идеальный перекус. Они заслуженно входят в список любимых снеков. Приготовьте их заранее, а перед подачей засыпьте сыром и поставьте на минуту в микроволновку.

Гренки – одни из любимых снеков

Ингредиенты:

Батон – 200 г

Чеснок – 1 зубчик

Соль – по вкусу

Масло растительное – 25 г

Способ приготовления:

Чеснок пропускаем через пресс или мелко нарезаем. Хлеб режем тоненькими ломтиками. На сковороду выливаем растительное масло. Важно дождаться, пока она хорошо разогреется – если положить хлеб на холодную сковороду, гренки вберут у себя слишком много масла и будут очень жирными.

Обжариваем их поочередно и еще горячими смазываем чесноком.

Мини корндоги

За громким названием стоит обычная сосиска в тесте. Обжарьте их на шпажках – подайте на них же – будет не только вкусно, но и удобно уминать, не отвлекаясь на мытье рук.

Вкусные корндоги будут смаковать и взрослым, и детям

Ингредиенты:

кукурузная мука — 100 г

пшеничная мука — 100 г

разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой

соль — ½ ч.л.

сахар – 1 ч.л. с горкой

яйцо – 1 шт.

молоко — 170 мл

панировочные сухари

масло для обжаривания

Способ приготовления:

Соединяем все сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо и молоко и снова перемешиваем. Перекладываем густое тесто в удобную глубокую посуду. Сосиски разрезаем на 2-3 части, нанизываем на шпажки. Каждый кусочек погружаем в тесто. Сверху присыпаем панировочными сухарями. Обжариваем несколько минут в хорошо разогретом масле на среднем огне. Выкладываем их на бумажную салфетку – чтобы впитала лишний жир.

Куриные крылышки

Куриные крылышки – вкусные и сочные. А еще их можно приготовить в духовке сразу много. Хрустящая ароматная корочка и порционность делает их отличным снеком для просмотра Евровидения компанией.

Едятся, как семена

Ингредиенты:

крылышки куриные – 700 г;

горчица – 1 ч. л.;

соус соевый – 1 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик;

соль — 1 г;

перец — 1 г;

карри – 1 р.

Способ приготовления:

Из горчицы, соевого соуса, выдавленного чеснока, соли, перца, карри готовим маринад. Крылышки моем, обсушиваем и перемешиваем с только что приготовленным соусом. Их следует оставить минимум на 40 минут. Разогреваем духовку на 190 градусов. Замаринованные крылышки выкладываем на противень на лист пергамента. Ставим в духовку. Время приготовления – 40-50 минут.

Для всех этих можно приготовить набор соусов на выбор. Курице больше всего подойдет барбекю, корндоги будут смаковать с ароматным сырным соусом, а к гренкам подойдет вкусная медово-горчичная заправка.