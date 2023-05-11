Дешево, вкусно и быстро: любимое студенческое блюдо спасет от голода

Все обожают этот картофель с жареными яйцами

Рецепт жареного с яйцами картофеля пригодится вам, когда очень быстро нужно что-то перекусить, а готового ничего нет. Предлагаем приготовить картофельник, чем-то похожий на решетки с беконом.

Такой картофель – отличный вариант, ведь это дешево, вкусно и быстро. Рецептом поделились на портале "Есть".

Ингредиенты:

3 средние картофелины

2 яйца

соль

специи

черный молотый перец

зелень

масло для жарки

Способ приготовления:

Картошку чистим и трем на грубую терку. Добавляем соль, перец, специи и тщательно перемешаем. На сковороду наливаем растительные масла и, когда она разогреется, выкладываем картофель на целое дно сковороды. Как один сплошной блинчик или дерун. Жарим 3-4 минуты на небольшом огне, контролируя, чтобы не подгорело. Можно накрыть крышкой. Осторожно переворачиваем блинчик на другую сторону. Выбиваем сверху яйца. Накрываем крышкой еще на две минуты.

Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью. Если яйца разбиты правильно, то блюдо будет идеальным – белок схватится, а желток останется целым и жидким. И это все с необычайно вкусным картофельным блинчиком.