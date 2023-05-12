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От такого "картофеля" никто не откажется: шедевральный десерт из нескольких продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Домашние будут в восторге
Домашние будут в восторге. Фото Їсти

Понадобится всего несколько простых ингредиентов

Существует стереотип, что пирожное "Картофель" — такой же пережиток советской оккупации, как новогоднее оливье. Часть правды в этом есть, конечно, эти десерты обычно делали в кондитерских, чтобы утилизировать остатки тортов и т.д. Но мы сейчас можем готовить совсем другой "Картофель" — из вкусных и качественных продуктов.

Рецепт очень простой, а пирожные получаются вкусными и мало чем похожи на то, что в советских цехах составляли из обрезков бисквитов. На портале theLime поделились простым рецептом.

Ингредиенты:

  • песочное печенье (300 г)
  • сгущенка (150 г)
  • сливочное масло (100 г)
  • какао (3 ст. л.).

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло заранее вынимаем из холодильника, чтобы оно размягчилось. Мелким печенье – блендером или с помощью пакета и скалки.
  2. Добавляем в печенье мягкое сливочное масло, сгущенку и какао. Тщательно перемешиваем все ингредиенты руками.
  3. Затем формируем пирожные из печенья. Украсить их можно орешками, дополнительно обвалять в какао или выложить цукаты.

Такие пирожные подавать на стол сразу, но лучше оставить в холодильнике на несколько часов. К слову, сгущенку для них можно сделать самостоятельно.

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#Рецепт #Десерт #Пирожное