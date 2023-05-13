Сделает любой десерт в сотни раз вкуснее: рецепт необычного мятного топпинга из четырех ингредиентов

Простой рецепт шикарного сиропа

Благодаря высокому содержанию эфирных масел мята обладает очень сильным освежающим вкусом. Сироп, приготовленный на ее основе, является отличным дополнением к разнообразным десертным блюдам, выпечкам и напиткам.

Именно такой сироп мы приготовим вместе со "Школою життя". Такой ароматный и вкусный сироп понравится как детям, так и взрослым.

Как приготовить мятный сироп

Ингредиенты:

мята – 150 г.;

половина лимона;

вода – 300 мл.;

сахар – 250 г.

Способ приготовления:

Стебли мяты нарезаем на большие части. Лимон режем дольками. Переводим все в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, накрываем крышкой и варим на небольшом огне ровно 5 минут. После варки охлаждаем отвар до комнатной температуры и отправляем настаиваться в холодильник на 12 часов. Затем достаем, процеживаем и хорошо отжимаем. Переливаем отвар в сотейник, добавляем сахар. Ставим на огонь и постоянно помешивая, доводим до кипения и до полного растворения сахара. Убавляем огонь, провариваем еще 5 минут и снимаем с огня. Готовый сироп переливаем в герметичную емкость, остужаем и убираем холодильник. Срок хранения такого сиропа – до двух недель.

Гарантируем, что даже самая лучшая выпечка с таким сиропом станет вообще идеальной. Попробуйте – и вы не пожалеете!