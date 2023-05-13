Сделает любой десерт в сотни раз вкуснее: рецепт необычного мятного топпинга из четырех ингредиентов
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Простой рецепт шикарного сиропа
Благодаря высокому содержанию эфирных масел мята обладает очень сильным освежающим вкусом. Сироп, приготовленный на ее основе, является отличным дополнением к разнообразным десертным блюдам, выпечкам и напиткам.
Именно такой сироп мы приготовим вместе со "Школою життя". Такой ароматный и вкусный сироп понравится как детям, так и взрослым.
Как приготовить мятный сироп
Ингредиенты:
- мята – 150 г.;
- половина лимона;
- вода – 300 мл.;
- сахар – 250 г.
Способ приготовления:
- Стебли мяты нарезаем на большие части. Лимон режем дольками.
- Переводим все в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, накрываем крышкой и варим на небольшом огне ровно 5 минут.
- После варки охлаждаем отвар до комнатной температуры и отправляем настаиваться в холодильник на 12 часов. Затем достаем, процеживаем и хорошо отжимаем.
- Переливаем отвар в сотейник, добавляем сахар.
- Ставим на огонь и постоянно помешивая, доводим до кипения и до полного растворения сахара.
- Убавляем огонь, провариваем еще 5 минут и снимаем с огня.
- Готовый сироп переливаем в герметичную емкость, остужаем и убираем холодильник. Срок хранения такого сиропа – до двух недель.
Гарантируем, что даже самая лучшая выпечка с таким сиропом станет вообще идеальной. Попробуйте – и вы не пожалеете!