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Сделает любой десерт в сотни раз вкуснее: рецепт необычного мятного топпинга из четырех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный мятный сироп дополнит любое блюдо
Необычный мятный сироп дополнит любое блюдо. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Простой рецепт шикарного сиропа

Благодаря высокому содержанию эфирных масел мята обладает очень сильным освежающим вкусом. Сироп, приготовленный на ее основе, является отличным дополнением к разнообразным десертным блюдам, выпечкам и напиткам.

Именно такой сироп мы приготовим вместе со "Школою життя". Такой ароматный и вкусный сироп понравится как детям, так и взрослым.

Как приготовить мятный сироп

Ингредиенты:

  • мята – 150 г.;
  • половина лимона;
  • вода – 300 мл.;
  • сахар – 250 г.

Способ приготовления:

  1. Стебли мяты нарезаем на большие части. Лимон режем дольками.
  2. Переводим все в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения, накрываем крышкой и варим на небольшом огне ровно 5 минут.
  3. После варки охлаждаем отвар до комнатной температуры и отправляем настаиваться в холодильник на 12 часов. Затем достаем, процеживаем и хорошо отжимаем.
  4. Переливаем отвар в сотейник, добавляем сахар.
  5. Ставим на огонь и постоянно помешивая, доводим до кипения и до полного растворения сахара.
  6. Убавляем огонь, провариваем еще 5 минут и снимаем с огня.
  7. Готовый сироп переливаем в герметичную емкость, остужаем и убираем холодильник. Срок хранения такого сиропа – до двух недель.

Гарантируем, что даже самая лучшая выпечка с таким сиропом станет вообще идеальной. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Теги:
#Рецепт #Мята #Топпинг #Готовим дома