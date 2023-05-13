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Гости ни за что не догадаются, что в салате: интересная копеечная закуска

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусный пикантный салат из обычных продуктов
Очень вкусный пикантный салат из обычных продуктов. Фото ТСН

Интересное сочетание универсальных продуктов

Салаты из свеклы – отличный перекус, ведь этот овощ прекрасно сочетается с разными акцентными продуктами. Если вы уже пробовали салат с яблоком и черносливом, обратите внимание на этот рецепт с солеными огурцами.

Вместе с чесноком вкус получается интересным и пикантным. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

  • Свекла — 1 шт
  • Огурец соленый — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Свеклу моем, отвариваем с добавлением соли и уксуса. Готовую свеклу заливаем холодной водой, даем остыть, чистим. Натираем овощ на крупной терке.
  2. Огурцы разрезаем вдоль на 4 части, затем нарезаем тонкими полукольцами, а их – полосками. Чеснок натираем на мелкой терке. Перекладываем все в миску, добавляем майонез и перемешиваем.
  3. Даем настояться 5-10 минут, пробуем, при необходимости добавляем еще немного перетертого чеснока и соли. Салат готов к подаче.

Это вкусный салат на каждый день или к праздничному столу. Вместо майонеза можно взять соус на основе сметаны, а соленые огурцы заменить на маринованные.

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#Рецепт #Свекла #Салат