Гости ни за что не догадаются, что в салате: интересная копеечная закуска
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Интересное сочетание универсальных продуктов
Салаты из свеклы – отличный перекус, ведь этот овощ прекрасно сочетается с разными акцентными продуктами. Если вы уже пробовали салат с яблоком и черносливом, обратите внимание на этот рецепт с солеными огурцами.
Вместе с чесноком вкус получается интересным и пикантным. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.
Ингредиенты:
- Свекла — 1 шт
- Огурец соленый — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез – 2 ст. л.
- Соль
Способ приготовления:
- Свеклу моем, отвариваем с добавлением соли и уксуса. Готовую свеклу заливаем холодной водой, даем остыть, чистим. Натираем овощ на крупной терке.
- Огурцы разрезаем вдоль на 4 части, затем нарезаем тонкими полукольцами, а их – полосками. Чеснок натираем на мелкой терке. Перекладываем все в миску, добавляем майонез и перемешиваем.
- Даем настояться 5-10 минут, пробуем, при необходимости добавляем еще немного перетертого чеснока и соли. Салат готов к подаче.
Это вкусный салат на каждый день или к праздничному столу. Вместо майонеза можно взять соус на основе сметаны, а соленые огурцы заменить на маринованные.