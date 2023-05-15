Готовим любимое блюдо бабушки: рецепт бульона с блинами

Немного времени на кухне — и вы сможете порадовать своих близких вкусным блюдом

Что может быть лучше "бабушкиного" блюда? Бульон с блинами для нас — настоящая еда для комфорта и возможность позаботиться о себе так, как это делала бабуля.

Все, что вам нужно сделать по рецепту Shuba — это добавить к фамильному рецепту что-то свое. Это может быть что угодно: новая приправа, новый ингредиент, новый способ приготовления. Cегодня мы просто объединили два популярных блюда старой кухни: мясной бульон и блины.

Как приготовить бульон с грибами

Ингредиенты на 6 порций:

говядина на кости — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

сельдерей, стебли — 2 шт.;

перец черный, горошек — 5 шт.;

соль, зелень — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Для блинов:

мука пшеничная — 200 г;

вода минеральная газированная — 300 мл;

яйца — 2 шт.;

масло подсолнечное — 50 мл;

лук зеленый — 15 г;

соль — 5 г.

Способ приготовления:

В большую кастрюлю положите мясо, хорошо помойте и залейте 3 л воды. Доведите до кипения, снимите пену и посолите. Очистите лук, морковь, чеснок, стебли сельдерея и добавьте в бульон. Положите специи, зелень и варите на маленьком огне 1,5 часа. Для блинчиков в миске взбейте яйца с газировкой и маслом. Посолите, добавьте муку и перемешайте венчиком в однородную массу. Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте в тесто и размешайте. Накройте пленкой тесто и положите в холодильник на 30 минут. Затем разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон до золотистой корочки, 2-3 минуты каждый. Готовые блины сверните рулетиками и нарежьте толщиной 1 см. Сваренный бульон процедите и разлейте в тарелки. Мясо отделите от костей и нарежьте кусочками. В каждую тарелку выложите кусочки мяса и полоски блинов, посыпьте зеленью и сразу же подавайте к столу.

А хотите узнать рецепт, по которому бабушка пекла домашний хлеб? "Телеграф" делится рецептом самой мягкой и вкусной выпечки.