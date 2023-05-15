Готовим любимое блюдо бабушки: рецепт бульона с блинами
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Немного времени на кухне — и вы сможете порадовать своих близких вкусным блюдом
Что может быть лучше "бабушкиного" блюда? Бульон с блинами для нас — настоящая еда для комфорта и возможность позаботиться о себе так, как это делала бабуля.
Все, что вам нужно сделать по рецепту Shuba — это добавить к фамильному рецепту что-то свое. Это может быть что угодно: новая приправа, новый ингредиент, новый способ приготовления. Cегодня мы просто объединили два популярных блюда старой кухни: мясной бульон и блины.
Как приготовить бульон с грибами
Ингредиенты на 6 порций:
- говядина на кости — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- сельдерей, стебли — 2 шт.;
- перец черный, горошек — 5 шт.;
- соль, зелень — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.
Для блинов:
- мука пшеничная — 200 г;
- вода минеральная газированная — 300 мл;
- яйца — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 50 мл;
- лук зеленый — 15 г;
- соль — 5 г.
Способ приготовления:
- В большую кастрюлю положите мясо, хорошо помойте и залейте 3 л воды. Доведите до кипения, снимите пену и посолите.
- Очистите лук, морковь, чеснок, стебли сельдерея и добавьте в бульон. Положите специи, зелень и варите на маленьком огне 1,5 часа.
- Для блинчиков в миске взбейте яйца с газировкой и маслом. Посолите, добавьте муку и перемешайте венчиком в однородную массу.
- Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте в тесто и размешайте. Накройте пленкой тесто и положите в холодильник на 30 минут.
- Затем разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и жарьте блины с двух сторон до золотистой корочки, 2-3 минуты каждый. Готовые блины сверните рулетиками и нарежьте толщиной 1 см.
- Сваренный бульон процедите и разлейте в тарелки. Мясо отделите от костей и нарежьте кусочками.
- В каждую тарелку выложите кусочки мяса и полоски блинов, посыпьте зеленью и сразу же подавайте к столу.
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