Невозможно вкусная закуска из трех ингредиентов: бомбезный рецепт сарделек с сюрпризом

Полчаса — и блюдо готово

Вечеринка, деловая встреча или романтический ужин — мало какое мероприятие обойдется без закусок. Их обычно подаются либо до основных блюд, либо в перерывах между ними. Рецептов этих блюд — невероятное количество.

Сегодня предлагаем приготовить сардельки в беконе по рецепту Shuba. Их можно подавать на поздний завтрак или брать с собой в качестве перекуса. С помощью всего трех ингредиентов вы получите отличное блюдо.

Как приготовить сардельки в беконе

Ингредиенты на 6 порций:

сардельки — 6 шт.;

бекон, слайсы — 6 шт.;

сыр твердый — 100 г;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

горчица — 2 ч. л.;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Сыр натрите на терке, чеснок очистите и пропустите через пресс, зелень помойте и измельчите. Все соедините, добавьте горчицу и перемешайте. Сардельки очистите, на каждой сделайте глубокий надрез и заполните сырной массой. Оберните каждую сардельку беконом и закрепите края бекона зубочисткой. Выложите на противень сардельки в беконе и поместите в разогретую до 180°C духовку на 20-25 минут до зарумянивания.

Подавайте такие сардельки с картофельным пюре или любимым салатом. У вас получится вкусное и сытное блюдо.