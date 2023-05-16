Невозможно вкусная закуска из трех ингредиентов: бомбезный рецепт сарделек с сюрпризом
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Полчаса — и блюдо готово
Вечеринка, деловая встреча или романтический ужин — мало какое мероприятие обойдется без закусок. Их обычно подаются либо до основных блюд, либо в перерывах между ними. Рецептов этих блюд — невероятное количество.
Сегодня предлагаем приготовить сардельки в беконе по рецепту Shuba. Их можно подавать на поздний завтрак или брать с собой в качестве перекуса. С помощью всего трех ингредиентов вы получите отличное блюдо.
Как приготовить сардельки в беконе
Ингредиенты на 6 порций:
- сардельки — 6 шт.;
- бекон, слайсы — 6 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- горчица — 2 ч. л.;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сыр натрите на терке, чеснок очистите и пропустите через пресс, зелень помойте и измельчите. Все соедините, добавьте горчицу и перемешайте.
- Сардельки очистите, на каждой сделайте глубокий надрез и заполните сырной массой. Оберните каждую сардельку беконом и закрепите края бекона зубочисткой.
- Выложите на противень сардельки в беконе и поместите в разогретую до 180°C духовку на 20-25 минут до зарумянивания.
Подавайте такие сардельки с картофельным пюре или любимым салатом. У вас получится вкусное и сытное блюдо.