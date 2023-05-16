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Невозможно вкусная закуска из трех ингредиентов: бомбезный рецепт сарделек с сюрпризом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сардельки в беконе - отличный вариант для перекуса
Сардельки в беконе - отличный вариант для перекуса

Полчаса — и блюдо готово

Вечеринка, деловая встреча или романтический ужин — мало какое мероприятие обойдется без закусок. Их обычно подаются либо до основных блюд, либо в перерывах между ними. Рецептов этих блюд — невероятное количество.

Сегодня предлагаем приготовить сардельки в беконе по рецепту Shuba. Их можно подавать на поздний завтрак или брать с собой в качестве перекуса. С помощью всего трех ингредиентов вы получите отличное блюдо.

Как приготовить сардельки в беконе

Ингредиенты на 6 порций:

  • сардельки — 6 шт.;
  • бекон, слайсы — 6 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • горчица — 2 ч. л.;
  • зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сыр натрите на терке, чеснок очистите и пропустите через пресс, зелень помойте и измельчите. Все соедините, добавьте горчицу и перемешайте.
  2. Сардельки очистите, на каждой сделайте глубокий надрез и заполните сырной массой. Оберните каждую сардельку беконом и закрепите края бекона зубочисткой.
  3. Выложите на противень сардельки в беконе и поместите в разогретую до 180°C духовку на 20-25 минут до зарумянивания.

Подавайте такие сардельки с картофельным пюре или любимым салатом. У вас получится вкусное и сытное блюдо.

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