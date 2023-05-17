Вам даже не придется мыть много посуды: рецепт питательного обеда в сковороде

Приготовить такое блюдо — проще простого

Часто после приготовления обеда или ужина приходится мыть много посуды, что не нравится многим хозяйкам. Можно ли сделать сытный обед, не испачкав много посуды? Легко!

По рецепту Shuba мы приготовим полноценный обед в одной лишь сковороде. Такая гречка с овощами и фаршем станет отличным вариантом на обед или ужин. К тому же рецепт можно разнообразить, например, болгарским перцем, грибами или баклажанами. Даже фарш вы можете выбирать по своему вкусу: если хотите насыщеннее и жирнее — берите свиной или говяжий. Для диетической версии блюда подойдет куриный или индюшачий фарш.

Как приготовить гречку с овощами и фаршем в сковороде

Ингредиенты на 4 порции:

гречневая крупа — 250 г;

вода — 500 г;

мясной фарш — 350 г;

морковь — 1 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Гречку промойте. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на средней терке. Обжарьте овощи с небольшим количеством растительного масла до мягкости. Добавьте к овощам фарш, специи по вкусу и соль. Хорошо перемешайте. Жарьте, пока фарш сменит цвет с розового на сероватый. Добавьте в сковороду гречку и обжарьте в течение 2 минут. Влейте в сковороду воду. Накройте крышкой и готовьте в течение 10 минут на слабом огне. Затем откройте крышку и доведите кашу до готовности на слабом огне.

Подавайте кашу горячей вместе с томатным соусом, зеленым луком или укропом. А если натереть сверху сыр при подаче, блюдо станет более нежным.