Пара кабачков, немного картошки - и блюдо готово: рецепт вкуснейших кабачков с картофелем

Блюдо накормит всех до отвала

Блюда из кабачков в духовке получаются суперполезными, а по вкусовым качествам и аромату они далеко впереди всех других способов приготовления. Благодаря своему тонкому вкусу кабачок отлично сочетается со многими другими продуктами и является универсальным овощем в кулинарии. Кабачки можно запечь в чистом виде, сделать из них челноки или нафаршировать разными начинками.

Именно поэтому существует множество вариантов приготовления запеченных кабачков. Сегодня мы попытаемся запечь их вместе с картофелем по рецепту "Смач". Ничего лучшего из кабачков вы еще не пробовали!

Как приготовить запеченные кабачки с картофелем

Ингредиенты:

цуккини — 675 г;

картофель — 450 г;

болгарский перец – 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

репчатый лук – 1 шт.;

нарезанная петрушка — 3 ст. л;

масло оливковое – 150 мл;

помидоры — 450 мл;

орегано – 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

молотый черный перец — 1 щепотка.

Способ приготовления:

В разогретую духовку поставьте противень, смазанный оливковым маслом. Выложите на него микс из нарезанного цукини, картофеля, порезанного соломкой перца, петрушки, мелко порезанного чеснока, помидор, нарезанного полукольцами лука, соли и черного перца. Равномерно распределите овощи по противню и посыпьте орегано. Запекайте примерно 1 час (в зависимости от толщины кусочков), время от времени перемешивая.

Как только овощи пропекаются – достаем и наслаждаемся. Подавать блюдо можно с любимым соусом.