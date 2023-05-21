Пара кабачков, немного картошки - и блюдо готово: рецепт вкуснейших кабачков с картофелем
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Блюдо накормит всех до отвала
Блюда из кабачков в духовке получаются суперполезными, а по вкусовым качествам и аромату они далеко впереди всех других способов приготовления. Благодаря своему тонкому вкусу кабачок отлично сочетается со многими другими продуктами и является универсальным овощем в кулинарии. Кабачки можно запечь в чистом виде, сделать из них челноки или нафаршировать разными начинками.
Именно поэтому существует множество вариантов приготовления запеченных кабачков. Сегодня мы попытаемся запечь их вместе с картофелем по рецепту "Смач". Ничего лучшего из кабачков вы еще не пробовали!
Как приготовить запеченные кабачки с картофелем
Ингредиенты:
- цуккини — 675 г;
- картофель — 450 г;
- болгарский перец – 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- репчатый лук – 1 шт.;
- нарезанная петрушка — 3 ст. л;
- масло оливковое – 150 мл;
- помидоры — 450 мл;
- орегано – 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- молотый черный перец — 1 щепотка.
Способ приготовления:
- В разогретую духовку поставьте противень, смазанный оливковым маслом.
- Выложите на него микс из нарезанного цукини, картофеля, порезанного соломкой перца, петрушки, мелко порезанного чеснока, помидор, нарезанного полукольцами лука, соли и черного перца.
- Равномерно распределите овощи по противню и посыпьте орегано. Запекайте примерно 1 час (в зависимости от толщины кусочков), время от времени перемешивая.
Как только овощи пропекаются – достаем и наслаждаемся. Подавать блюдо можно с любимым соусом.