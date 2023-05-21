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Пара кабачков, немного картошки - и блюдо готово: рецепт вкуснейших кабачков с картофелем

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Запеченные кабачки с картофелем - лучший вариант сытного обеда или ужина
Запеченные кабачки с картофелем - лучший вариант сытного обеда или ужина. Фото smakotainfo.com

Блюдо накормит всех до отвала

Блюда из кабачков в духовке получаются суперполезными, а по вкусовым качествам и аромату они далеко впереди всех других способов приготовления. Благодаря своему тонкому вкусу кабачок отлично сочетается со многими другими продуктами и является универсальным овощем в кулинарии. Кабачки можно запечь в чистом виде, сделать из них челноки или нафаршировать разными начинками.

Именно поэтому существует множество вариантов приготовления запеченных кабачков. Сегодня мы попытаемся запечь их вместе с картофелем по рецепту "Смач". Ничего лучшего из кабачков вы еще не пробовали!

Как приготовить запеченные кабачки с картофелем

Ингредиенты:

  • цуккини — 675 г;
  • картофель — 450 г;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • нарезанная петрушка — 3 ст. л;
  • масло оливковое – 150 мл;
  • помидоры — 450 мл;
  • орегано – 1 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка;
  • молотый черный перец — 1 щепотка.

Способ приготовления:

  1. В разогретую духовку поставьте противень, смазанный оливковым маслом.
  2. Выложите на него микс из нарезанного цукини, картофеля, порезанного соломкой перца, петрушки, мелко порезанного чеснока, помидор, нарезанного полукольцами лука, соли и черного перца.
  3. Равномерно распределите овощи по противню и посыпьте орегано. Запекайте примерно 1 час (в зависимости от толщины кусочков), время от времени перемешивая.

Как только овощи пропекаются – достаем и наслаждаемся. Подавать блюдо можно с любимым соусом.

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#Рецепт #Кабачки #Готовим дома